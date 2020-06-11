遠傳與多個合作夥伴共同研發測試的5G自駕巴士，已於5月底開始在台北市信義路深夜時段運行，而最快9月可以讓民眾試乘體驗。

遠傳從2018年底就開始嘗試5G在公共交通上的應用，規劃一系列包含自動駕駛車、智慧停車系統、智慧站牌等應用，今年5G即將商轉，採用5G技術的自駕巴士也從五月底開始在台北市信義路深夜時段運行，根據測試結果，最快九月可以讓民眾試乘。

不過，雖然叫自駕巴士，但是為了讓民眾不會感到恐懼，目前測試階段還是有人類駕駛坐在巴士上面進行測試。

遠傳早在2018年10月就成功加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），透過遠傳5G與工研院的「行動邊緣運算」技術，能將5G低時延、高速運算與海量連結的技術應用在車聯網中，例如智慧公車系統、智慧停車系統、智慧城市管理系統等等。

圖中為自駕巴士 T客邦

現於信義路上試驗運行的5G智慧公車，為台灣智慧駕駛主導研發，與台北市政府合作，獲經濟部無人載具核發試車牌照，預計利用遠傳5G網路、網路切片與企業專網規劃、5G CPE（終端設備）、C-V2X（cellular vehicle to everything車聯網無線通訊技術）功能。

其中，自動駕駛系統及智慧路口由台灣智慧駕駛研發建置，國產電動巴士由創奕能源製造，車隊管理系統及號誌資訊介接由資拓宏宇建置，高精度地圖由興創知能建立與維護，可說是5G車聯網國家隊。

自駕巴士系統目前已在台北市信義路一段到五段公車專用道、凌晨12:30至02:30運行測試，自景福門圓環起，途經中正紀念堂、大安森林公園、至台北國際會議中心，來回雙向約12.3公里，預計搭載遠傳5G服務，根據測試結果，最快九月可讓民眾試乘體驗。

責任編輯：林芳如

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