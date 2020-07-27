台灣出口前20強企業佔台灣總出口金額3分之1強，更是稅收貢獻大戶，第一名果如期然是護國神山台積電（TSMC），而打敗台塑化、廣達、大立光的第二名是誰？

台積電（TSMC；台股股號2330）可能將接獲英特爾（Intel）晶圓代工訂單，股價27日跳空衝上424.5元史上新高，市值規模正好觸及11兆整數大關。

台積電不只是台灣股市護國神山，在經濟面也是台灣最大出口貢獻業者，根據財政部統計，台積電連續5年是出口廠商龍頭，而出口20強企業也多半是半導體產業，連同其他電子零組件業者，佔台灣前20強出口金額比例65%，角色相當關鍵，光學器材及礦產居次。

分析出口規模前10強廠商，第一名由台積電蟬聯5年榜首，2019年第二名為瞻航物流，從5年前第六名緩步爬升，第三名為台塑石化，受到油價漲跌，台塑石化長期穩居二三名之間，第四名為京元電子，第五名為持續在台擴廠，2019年首度衝上榜的美光記憶體。

台灣過去5年出口外銷規模前10名變化頗大。 財政部

第六名為力成，第七名為矽品精密，第八名為群創光電，第九名為日月光，第十名為友達光電，其中群創跟友達為台灣面板廠，2019年排名不約而同從高度下滑，主要是受面板供需失衡拖累。

瞻航物流擠入第二名相當搶眼，據了解，該公司是Omni Logistics子公司，位於桃園自由貿易港區，擁有國內穩定客戶負責物流倉儲服務。

台灣Q2外銷接單轉正，電子零組件接單靚

第二季受惠各國遠距辦公學習，需求湧現，台 灣外銷接單金額衝上1,184億美元，年增率3.1%，擺脫了連續6季度負成長壓力，但因為首季接單金額不佳，上半年平均外銷接單金額仍年減0.1%。

統計上市櫃企業營收，第二季累計8.1兆元，年增率0.2%，也是連續5個季度營收衰退後，首度恢復正成長，不過，上半年上市櫃企業年營收仍年減3.2%，僅來到15.3兆元，其中電子零組件年增11.2%表現最好，其次是金融中介業年增9.1%。

電子零組件（含晶片、印刷電路板、二極體、電阻電容）出貨上半年維持20%成長，而儲存設備跟交換器首季更超過35%成長率。 財政部

哪些產業第二季出口表現強？受到肺炎疫情衝擊，台灣今年上半進出口金額成長率同步下挫，但包含晶片、印刷電路板、二極體、電阻電容在內的「電子零組件產業」表現相對亮眼，第二季「出口金額」規模年增率20.3%，其中晶片出口23%最亮眼，電阻電容因產能及價格雙漲，也有19%年增率。

在資通訊產業中，儲存系統與網路交換器產業第一季出口年增率35~38%最高，但第二季時，因遠距辦公需求高，電腦出口衝上30%年增率成為最樂觀類別。

大立光、廣達入列20強，成稅收貢獻大戶

分析20強名單，除台積電外，大立光跟廣達也在列，財政部表示，台積電因長期持續投入研發費用，推展先進製程技術，營業收入及附加價值率皆高，2019年分別為1.1兆元及69.5%。

大立光屬營收低、附加價值率高者，其為因應智慧手機多鏡頭需求以及規格升級，投入大量資本支出與研發費用，營收雖不高僅587億元，但附加價值率達82.7%，為出口領先廠商中最高者。

廣達電腦屬營收高、附加價值率低者，因係為電腦組裝代工產業特性，營收雖有9,691億元，但附加價值率偏低僅3.7%，隨美中貿易紛擾帶動產能回台，未來附加價值率或可提升。

大立光是TOP20強外銷出口大戶。 本刊資料

近5年，台灣出口規模持續成長，前20大台灣出口規模廠商在2015年的出口金額723億美元，到2019年擴大至1,063億美元，表現超出平均產業水準，到今年1至6月，出口金額更因宅經濟發燒，5G等雲端高效能運算需求暢旺，20強上半年出口金額527億美元，年增率5.8%，佔台灣總出口規模3分之1強。

分析出口20強的貨運目的地，55.3%交貨到中國及香港，21.4%出貨到東協，合計兩地區出貨占比來到77%。

出口外銷規模前20強企業出口地以中港及東協為主，占比77%。 財政部

出口前20大企業也是台灣稅收貢獻大戶，過去三年平均稅收貢獻2,100億元，財政部表示，外銷領先廠商普遍擁有人才、技術、管理等優勢，對外競爭力較佳，但營運起伏也會牽動台灣出口、就業、稅負及經濟成長，尤其面臨中國製造實力提升及在地供應鏈興起，美國推動再工業化，及美中貿易紛爭掀起全球供應鏈之重整，對我國出口領先廠商均將有深遠影響，有待持續關注。

責任編輯：蕭閔云