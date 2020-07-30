台灣第一個純民間發起的新南向團體「台灣南向促進會」於7月29日舉辦成立大會，現場邀請上百位新南向領域企業與人士到場交流，扮演新一波企業南向發展的橋樑。

台灣第一個純民間發起的新南向團體「台灣南向促進會」於7月29日舉辦成立大會，國家發展委員會鄭貞茂副主委、財團法人商業發展研究院許添財董事長、行政院經貿談判辦公室執行秘書蕭振榮先生將到場致詞祝賀，現場更邀請上百位新南向領域企業與人士到場交流，扮演新一波企業南向發展的橋樑！

南向促進會首任理事長林音說明協會成立宗旨 南向促進會

國發會副主委鄭貞茂表示，國發會秉持推動台灣「新南向」戰略，強化台灣與東南亞及南亞紐澳等18個國家的關係，積極拓展超過20億人的新市場。他樂見第一個由民間發起的南向團體「台灣南向促進會」成立，期望藉由與官方的新南向政策互補互應，借重民間業界的資源，在經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等四大面向和政府作為互補！

國發會鄭貞茂副主委期許南向促進會與官方南向政策互補 南向促進會

商研院董事長許添財先生說，商研院近年積極協助台灣品牌行銷東協與印度，媒合台灣品牌與國外買主，提供市場商情、專家網絡、數位行銷、精準媒合的一條龍出口輔導，更在行銷方式上創新，充分運用KOL引流、線上策展、數位內容與精準廣告投放、輔導上架當地電商平台、買主境內體驗行銷等，以靈活的方式面對東協與印度擁有龐大年輕人口的新興市場。祝賀南促會成立，也期望新的民間南向團體帶來南向模式的創新。

商研院許添財董事長鼓勵南促會帶來南向模式的創新，整合國家隊與台灣品牌。 南向促進會

行政院經貿談判辦公室執行秘書蕭振榮先生則表示，美中貿易衝突和疫情影響，很多國家供應鏈移往新南向國家，呼應新南向政策，未來政府將深化新南向政策。為推動南向政策，與各國從科技、經貿、文化上合作，行政院經貿談判辦公室也有新南向服務中心，負責協調各部會，整合以國家隊出擊，期望南促會也能扮演國家隊的一環，延伸台灣的軟硬南向實力。

行政院經貿談判辦公室蕭振榮執行秘書期望南促會扮演國家隊一環，延伸台灣的軟硬南向實力 南向促進會

南向促進會理事長林音（車庫一姊）表示，台灣新南向政策進入新一波攻堅！從早期以落地台商為主的生態，新一波加入南向的企業是全球運籌型企業，全球運籌型企業不一定是大企業，也可能是新創公司、網路平台或中小企業，但是充分運用電商平台、社群工具、數位廣告、在地專業服務商或代運營服務，即可更彈性的運籌南向跨境業務。台灣南向促進會希望整合更多線上、線下資源與人脈、服務，累積南向的know-how，服務新崛起的全球運籌型南向企業。

交大科技管理研究所及ＧＭＢＡ助理教授、也是南向促進會新任常務理事楊志偉則表示，交大GMBA的學生一半來自東南亞如越南、馬來西亞、泰國、印尼，學生畢業後多希望留台工作幾年後回東南亞服務。未來交大也將持續台灣產學資源，長期為台灣培育「東南亞人才庫」，協助企業招募適合南向的人才。透過參與南向促進會的成立，希望能催生更多的產官學三方合作。

成立大會當天也邀請多位南向專家進行南向洞見分享。全球智慧開店平台SHOPLINE台灣總經理陳少勤，將從SHOPLINE在東南亞各市場的經驗，分享「電商邁向東南亞之機會與挑戰」；而企業執行新南向策略，有資源和在地化兩大難題，因此分享會中的專家對談，分別以「搶搭南向順風車：資源有哪些？」、「初耕東南亞：各國的發展策略」兩大主題切入。在資源的對談，由數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾主持，邀請數位廣告平台Tenmax Vietnam行銷長洪志鵬、勤業眾信稅務部副理卓北巡、外貿協會跨境電商顧問陳宏欣，分享哪些政府及民間資源可成為南向企業的助力。

而在東南亞國家各國的發展策略，則分別由請菲律賓女性跨境電商平台Sesura創辦人胡為民、東南亞跨境電商物流專家好馬吉陳寅生、萬泰國際物流經理潘偉閎，以及新加坡金流服務Coda Payments台灣分公司總經理丁英隆，共同分享初期進入不同市場所需要注意的經驗值！

南向促進會（t2south.com）由有心推廣促進台灣南向策略的企業與民間人士所組成。企業會員包括聖洋科技（cacaFly）、騰學廣告科技（TenMax）、連科通訊（PChome SEA）、AmazingTalker、方格子（vocus）、塞特知識（SAT Knowledge）。有意加入南向促進會者請至官網深入了解。