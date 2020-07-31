管理學之父彼得杜拉克曾說，人才是企業最重要的資產，也是永保競爭力的關鍵，每家成功企業的背後都有一群優質的人力資源為後盾。

從高等教育扎根，縮短學用落差

碩益科技陳元勛總經理解釋，碩益主要提供ERP 導入的技術與顧問服務，軟體顧問公司的核心競爭力在於擁有優秀且有倫理的專業人才；然而大部分企業苦於好人才難尋。主要原因為高等教育廣設大學，一方面學子不了解自己興趣所在，導致學非所用的情況日益嚴重，如有高達七成九的大學生憂心所學不足，無法滿足將來工作，同時有高達八成的社會新鮮人第一份工作做不滿二年就離職。再者，近來社會興起一股斜槓青年的顯學，強調擁有多重職業就能創造多元收入，導致員工無法專注在單一工作，上述這些問題都為企業的人才管理帶來新挑戰。

協助客戶建置完成新系統只是顧問服務的第一步，後續的維護營運更是重要，換句話說，顧問的角色是成敗的關鍵之一。若此時發生顧問離職，連帶影響到接下來ERP導入的績效。他表示，不少同業為了解決員工流動率的問題，常急就章採用外包人員，使得服務大打折扣，這也顯見在顧問服務這個以人為本的產業裡，如何養才、育才與留才已成為最迫切的課題。

在堅持永續經營且對客戶服務提供高水準的理念下，他認為人才培育必須要超前部署向下扎根到大學。畢竟企業人才的源頭來自於大學，解決人才荒的問題，要從高等教育著手，不但要融入做中學，也必須透過實習讓學生先體驗職場的實況環境，以減少往後實際工作時的認知落差與適應期。

為了培養優秀且有倫理的專業人才，碩益與輔仁大學管理學院攜手合作推出碩益企業大學微學分課程，將原本在企業內部對新鮮人的培訓提前到大三或是碩士班，透過相關課程培養學生到畢業前已具備企業所需的即戰力，同時規劃企業實戰實習制度讓就業無縫接軌，進一步網羅優秀學生到公司服務。

碩益科技相當重視人本精神，為了對客戶提供最好的服務，在人才培育上不遺餘力。 碩益科技

碩益企業大學微學分課程強調整合性實務應用

「輔大管院與碩益的經營理念不謀而合。」陳元勛解釋，輔大管院在教育的設計及規劃上，強調創新、人本、整合、國際，這和碩益的組織文化相當一致。不僅如此，該院早在2005年率先取得AACSB（Association to Advance Collegiate Schools of Business，國際商學院促進協會）認證，為兩岸間第一所通過認證的大學。目前全球僅有5%的商管學院具有這項認證資格，國際競爭力不言可喻。

輔大管院許培基院長表示，管院一直以來將學用合一與就業力視為教學成效的重點指標，以108學年為例，就有26件產學合作案，總金額達1,980萬。在各系的畢業專題上也強調以做中學的產學合作，讓學生透過專題專業報告模式了解產業脈絡，每學年至少有300名學生參與實習。

雖然管院的產學合作案不少，但以往偏重由各系老師單獨與企業合作，以解決企業端的個別問題；與碩益則屬於整體性的合作，也就是為碩益量身訂做設計相關課程。他分析，ERP是ㄧ種包含「產」（生產）、「銷」（行銷）、「人」（人力資源）、「發」（研發管理）、「財」（財務管理）五管的整合，事實上這五管正是管理學院課程所涵蓋的，管院的相關訓練能培養出碩益ERP所需的專業人才。

他進一步解釋，學校和企業環境大不相同，大部分教師皆為學者出身，由於缺乏職場經驗，課程設計不容易切中企業需求。有別以往，此次與碩益的產學合作定位為企業大學，也就是針對碩益所需，特別設計包括智慧分析與作業管理、平衡計分卡策略管理、生產績效分析以及產業鏈智慧分析實務等與ERP專業密切相關的整合性的全新課程。在管院既有的專業知識及技術養成課程外，更加重視做中學。因應教學所需，碩益也提供ERP雲平台合作使用，引領學生專業學科與技術應用。接著再藉由企業實習訓練，讓學生融會貫通理論與實務操作。

創造企業、學生與學校三贏

由於這項微學分課程的目標之一為拔擢優良人才，考量課程專業性，管院特別規劃選課學生的遴選制度，選課學生必須經過教師的評估徵選後，才能加入課程。為此，特別舉辦「產學合作課程說明會」，讓學生解課程內容與修課方式，學生至少必須修習微學程二科以上課程且成績優秀者，才有機會進入企業實習。除此之外，管院也將舉辦「碩益輔仁智慧企業創意競賽」，向全國大學、研究生與社會人士廣發英雄帖，透過短期訓練課程協助參賽者運用ERP平台進行創新研發，獲獎者可進入碩益服務。

除了提前部署新進人才外，陳元勛對提升內部員工的專業也十分重視，鼓勵同仁走入校園進修與時並進帶回新技術。碩益企業大學每門課特別保留十個名額給碩益與客戶端員工，希望透過學界顧問的參與，讓企業端瞭解最新應用趨勢，藉此活化人才思維，讓系統導入更事半功倍，進一步協助客戶成長。

根據統計，輔大管院畢業生的就業率平均逹9成以上。許培基期許，這項產學合作除了讓學生的學習與就業能無縫接軌外，也希望能讓老師的研究與教學更貼近業界所需。更期待雙方後續可合作拓展各類產業或政府相關實務專案，如向科技部共同提案的計畫名稱是「產學技術聯盟合作計畫」，透過學界的研發能量提升產業競爭力，創造企業、學生與學校的三贏局面。