Facebook第二季財報亮眼，用戶數也突破31億人，且為了擴張影音內容，更傳出已與華納音樂、環球唱片、索尼音樂達成合作。

雖然新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的陰霾尚未從美國散去，Facebook的廣告業務卻已經回升，在第二季繳出超出外界預期的成長，令股價在盤後交易上漲6%。

Facebook發布2020年第二季（4月至6月）財報，營收為186億美元，較去年同期成長11%，儘管是上市以來最緩慢的成長程度，仍舊超越華爾街預期的174億美元。淨利更達到51.8億美元，較去年同期成長98%，近乎翻倍。

在上一季的財報中，因為經濟不景氣，企業紛紛減少廣告投放，但身為Facebook主力客群的中小型業者，幾乎沒有除Facebook、Instagram等社群平台外的曝光管道，因此暫時推延的廣告費用，終究回到了社群巨頭身上。

Facebook用戶數據方面也相當亮眼，第二季旗下各服務月活躍用戶數達到31.4億人，高於上一季的30億人，與去年同期相比也成長了12%。不過，Facebook財務長大衛．維納（David Wehner）預估，隨著疫情在世界各地逐漸趨緩、解封，活躍用戶數未來可能會有所下降。

Facebook沒有單獨公佈旗下各個服務的營收狀況，但《彭博社》引述消息人士資訊，聲稱Instagram如今已佔據Facebook超過25%的營收比例。

Facebook傳牽手三大音樂巨頭，衝刺平台上影音內容

為了進一步衝刺營收與用戶數，有消息傳出Facebook近期已與環球唱片、索尼音樂及華納音樂三大音樂界巨頭達成合作，預計將在平台上開放一系列音樂播放權，代表當你的創作影片用上其中的版權音樂時，不會再被平台刪除。

Facebook傳與華納音樂、環球唱片及索尼音樂等三大音樂界巨頭達成合作，將在平台上開放部份音樂版權。 shutterstock

此外，Facebook還希望獲得一些音樂影片的獨家播放權，只是限時也無所謂，甚至願意支付影片部份的製作成本，顯見Facebook在平台上推動影音內容的企圖心。

Facebook雖是個以文字為主的平台，但社群巨頭一直希望增加平台上的影音內容，因為影音廣告始終比平面廣告更賺錢。祖克柏也在財報會議上透露，他們正在加強Facebook上的影音功能，讓創造者不單單只是收穫觀看數，更能建立起粉絲社群，形塑與YouTube、Twitch的差異化。

中國短影音服務TikTok在美國掀起的熱潮，也是促使社群巨頭加速投入影音功能的推手。在Facebook之外，Instagram預計8月將在美國推出其測試已久的短影音服務Reels。

被超過1100家企業抵制，Facebook稱營收幾乎沒有受影響

然而在大好榮景背後，Facebook正被各種爭議纏身。從上個月底開始，由於美國有色人種協進會等非營利組織發起的StopHateforProfit抗議活動，包括愛迪達、可口可樂、微軟、迪士尼等各方業者均加入抵制Facebook的行列，宣佈暫停於社群平台上投放廣告。

根據StopHateforProfit官方網站的資訊，目前加入抵制Facebook的企業已累積超過1,100家。廣告營收是Facebook的命脈，在第二季營收占比98%，高達183億美元。

但就如外界所預期的，這起抗議活動實際對Facebook的營收影響甚微，Facebook在財報會議上透露，即使納入各方企業抵制的影響，7月前三週的營收依舊成長10%，與第二季的表現相當。

瑞穗證券分析師詹姆斯．李（James Lee）表示，Facebook遭遇的問題只是一時的，社群巨頭歷來能夠良好地解決廣告客戶的擔憂，這不是個結構性的問題。

本週Facebook執行長馬克．祖克伯與Google、亞馬遜、蘋果等各大科技巨頭執行長一同出席反壟斷聽證會。祖克柏在會議上表示，他有聽取廣告客戶的抵制，但不會因為廣告客戶抗議而改變內容政策，他不認為這是正確作法。

國會議員還針對Facebook過往收購Instagram、WhatsApp的事件進行探討，質疑Facebook以複製功能打壓新創的方式，迫使競爭對手同意收購。祖克柏也坦承，他們的確是出於減少競爭者的目的，而收購這些社群服務公司。

資料來源：Bloomberg（1）、Bloomberg（2）、CNBC、Business Insider

責任編輯：蕭閔云