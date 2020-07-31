政府計畫成立「新創板」提供新創公司股票的次級市場，但前提是必須吸取證券型代幣發行（STO）失敗的教訓，方能實現友善新創與中小企業募資的美意。

金管會與國發會近期分別發出新聞稿，都想要成立一個「新創板」，讓天使投資人、機構投資人能夠次級交易新創公司的股票。

根據《數位時代》報導，金管會初步規畫必須是專業投資人（總資產3,000萬元）及法人（總資產5,000萬元），才能夠在新創板投資。並有別於「創櫃板」，可以次級交易，次級交易指的是已發行的有價證券進行買賣的市場，也就是從第一個投資人，轉給第三人的交易市場，就是一般投資人買賣股票的市場。

但看到這裡，我說：這不就是證券型代幣發行（Security Token Offering, STO）嗎？

一個運用區塊鏈技術，將資產以虛擬代幣的形式證券化，將傳統有價證券（如股票、憑證等）的發行、交易和結算程序用智能合約來運作完成，並受各國證券法規範而發行的證券型代幣，就是STO。

金管會從2018年開始推動STO，到2019年下半年法案出台（3,000萬元以下），就是想要推動一個「Blockchain+新創」，並號稱Taiwan Token Offering，口號很炫，結果為何？

正式跟各界宣告，STO比股權群眾還要慘，就是「0」（零）。

制度上路，卻沒有一家證券商申請、沒有任何發行商落地，當然就沒有任何一家新創從STO募到錢，就像政府開了一條路，卻沒有人走過。在一片遺憾聲中，台灣STO制度沒開始就完結了。

一個好好的STO為什麼變調，簡單說就是目前台灣STO法令限制過多，我歸納主要三點：

1. 合規成本跟募資金額不成比例

我們實際算過，一年發行商就要燒掉至少500萬，結果法規說，發行商一年只能發行一檔（3000萬元），還只是募資，要如何回本？

2. 投資人限制過多

只限專業投資人能投資，但金額過低，堂堂專業投資自然人，認購限額30萬元還不是美金，無從說服任何「理性」投資人投資。

3. 政策前景不明

現在有意願投資下去做發行商，也是預想未來台灣能成為國際區域型STO的初級（發行）市場，卻不知金管會能否放寬大額（3000萬元以上）的STO。

為何現在拋出「新創板」構想？

首先，金管會主委黃天牧指出，台灣在2013年推出創櫃板，然而，當初為了保護投資人，創櫃板只能募資、不能公開交易，這樣的限制，現在必須要突破。

其次，無論是創櫃板或是群眾募資，都是只能發行不能交易。「新創板」可以交易，模式很像興櫃，不過新創很難符合興櫃條件資格，才會考慮以設置特別板的模式，並限制參與的投資人，為專業投資人及法人。

可惜主委說的事情，老實說STO通通都能做到。我們老早就能透過STO制度來做創新版所有想做的事，而壞消息是，創新板目前預定的法規限制，跟STO非常像。

殷鑑不遠，STO，一個具備全球募資、全球交易的新模式，可惜在現行法令的限制下已成為STO棺材板。

衷心呼籲，STO的制度精神應該與新創板合流

作為科技產業及金融科技業一員，我認為現行STO制度的架構完善，而且是經過許多產業、官、學界共同努力打造出來的，有許多可取之處，只是存在上述三大問題，但如果這三個問題有解，新創板可以建構在STO制度基礎上，成為真正的新創「創造新貴板」。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場