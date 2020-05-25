金管會主委黃天牧上週鬆口，規劃在年底前，在台股創立新的交易版，擬稱「新創版」，背後的想法為何？

未來就算是新創、中小企業，也有機會掛牌籌資。新上任的金管會主委黃天牧上週鬆口，規劃在年底前，在台股創立新的交易版，擬稱「新創版」。

根據金管會初步規劃，新創版將限制擁有一定標準財力的自然人、法人等專業投資人投資，讓台灣新創及中小企業，多一個籌資選擇。究竟金管會想創立「新創版」，背後的想法為何？

金管會擬開新版，僅限專業投資人參與

上週金管會主委黃天牧提出，針對新創、中小企業，證期局正在研究創設新的交易版「新創版」的可能性。

簡單來說，台股在上市、上櫃、興櫃以外，會再多出一個新的中小企業交易市場，專門讓不見得獲利、規模不夠大、資本額不夠大的新創、中小企業掛牌、籌資。

需要注意的是，依照初步規劃，必須是專業投資人（總資產3,000萬元）及法人（總資產5,000萬元），才能夠在新創版投資。並有別於「創櫃板」，可以次級交易，次級交易指的是已發行的有價證券進行買賣的市場，也就是從第一個投資人，轉給第三人的交易市場，就是一般投資人買賣股票的市場。

證期局局長張振山說明，從國外例子來看，英國有另類投資板（AIM）、新加坡有凱利板，都是類似的交易市場，至於掛牌門檻、交易制度為何？確切的細節規範，預計會在今年底前推出。

為何金管會要提出「新創版」的構想？

為何現在提出「新創版」的構想？背後共有兩大理由。

首先，黃天牧指出，台灣在2013年推出創櫃板，然而，當初為了保護投資人，創櫃板只能募資、不能公開交易，這樣的限制，現在必須要突破。

第二，張振山局長補充，無論是創櫃板或是群眾募資，都是只能發行不能交易。「新創版」可以交易，這樣的模式很像興櫃，不過新創很難符合興櫃條件資格，才會考慮以設置特別版的模式，並限制參與的投資人，為專業投資人及法人。

另一個理由，是國發會鼓勵金管會，針對新創開放新的籌資管道，在「方便籌資」、「保護投資人」兩大標準下，金管會才會希望再開設一個對新創、中小企業友善的籌資管道。

事實上，金管會曾在2017年，研究過主板（集中和櫃買市場）外的「特殊板」，不過，當時是針對電商業者的需求，最後，考量到電商算是相對成熟產業，在上櫃和興櫃市場中，增加「電子商務產業」的交易類別，達成外界期待的產業群聚效果。

黃天牧表示，蔡英文總統在520就職典禮上，提到「期許多元金融、能夠促進產業發展」。然而，台灣直接金融占比才10%多，白話來說，就是資本市場協助企業的程度，是相對低的。

因此，希望今年規劃出新的交易市場，一方面鼓勵更多新型態、具發展性的業者掛牌，同時，讓新創企業在銀行借款外，也能有在資本市場籌資的選項。

責任編輯：蕭閔云