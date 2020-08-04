遲到了整整三個月，就在3日晚上，Google終於推出了新一代中階智慧型手機Pixel 4a，《數位時代》帶讀者速速開箱，一覽這支最熱門Pixel手機。

在2019年的Google開發者大會I/O上，Google硬體資深副總裁里克·奧斯特洛（Rick Osterloh）手拿著Pixel 3a亮相：定價不到旗艦Pixel的一半、僅售1萬4,500元；該有的功能都有、主打高CP值⋯⋯

從此以後，Google增加了「中階手機」的全新產品線，Pixel 3a也成為Goolge進軍智慧型手機市場數年，卻遲遲不見起色的「救命稻草」。

IDC分析師弗朗西斯科·杰羅尼莫（Francisco Jeronimo）日前在Twitter上透露，在2019年，Google Pixel手機創下史上最好的銷售紀錄、一共賣出720萬支，其中絕大部分的銷量，都得歸功於Pixel 3a和Pixel 3a XL。

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020

遲到了整整三個月，就在昨（3）日晚上，Google終於推出了2020年新一代中階智慧型手機——Pixel 4a。

《數位時代》已取得Pixel 4a實機，除了帶讀者開箱速覽外，Google硬體副總裁彭昱鈞也揭露了這一支幾乎由Google台灣團隊打造、擁有「台灣血統」的手機，到底是怎麼催生的？背後的產品策略又是什麼？

只有一個顏色、一個尺寸，主打「一手掌握」

去年推出Pixel 3a時，消費者有兩個尺寸、三種顏色可以選擇，這一次Google是先幫消費者選好了，Pixel 4a只有一個尺寸、一個顏色。

Pixel 4a搭載高通Snapdragon 720處理器、6GB記憶體、128GB儲存空間，全球市場都只有黑色，Google表示暫無推出更多顏色的計畫。 唐子晴攝影

能夠「一手掌握」是Pxiel 4a的一大設計重點，機身寬度和螢幕尺寸都為符合這一點而打造。Pxiel 4a搭載5.81寸OLED螢幕，螢幕比例為19.5：9。 唐子晴攝影

「當初在設計這一款手機時，有一個很重要的想法，我們希望Pixel 4a是一支『單手可操作』的手機。」

彭昱鈞表示，Google估算若要進行單手操作，手機寬度維持在70mm內是最合理的設計，因此Pixel 4a機身則寬68.6mm。但是，在這一限制下，若要盡可能地增加螢幕大小，就不能為了自拍鏡頭「留額頭」，從而Google首次採用了前置鏡頭「挖孔」的全螢幕設計。

這是第一支前置鏡頭採用挖孔設計的Pixel手機，彭昱鈞表示團隊為此花了不少心力來達到最佳的拍攝效果。 唐子晴攝影

Pixel 4a只搭載了一顆1,220萬像素的主鏡頭，前置鏡頭則為800萬像素，透過Google一貫主打的「AI運算+軟體」，可以執行和Pixel 4一樣的拍攝功能。 唐子晴攝影

Pixel 4內建的「錄音轉錄文字」熱門功能，Pixel 4a也有，但仍僅支援英文。 唐子晴攝影

Pixel 4a售價1萬1,990元，比去年Pixel 3a推出時便宜了約2,500元，將於9月10日正式在台灣上市。自從Google去年牽手台灣大哥大後，販售渠道也從Google Store擴展到台灣大哥大線上通路、mom購物網，10月中後則能在台灣大哥大實體門市購買。

但值得注意的是，一樣受到疫情影響，Google首發的5G手機也遲到了些。 Google透露，自家的5G手機Pixel 4a (5G) 和Pixel 5，將於秋天正式發表，售價則為1萬5,990元起。

按照Pixel的產品定位，1萬5,990元的為發就是Pixel 4a (5G) 的售價，《數位時代》推測，Pixel 4a應該採用了Snapdragon 7系列的5G處理器，和Pixel 4a搭載的S720相比，新了不少，且還支援5G，但價格僅差了4,000元。

面對這樣的產品定位和策略，不免讓人有些狐疑，在全球5G陸續開台之際，究竟有多少消費者願意選擇Pixel 4a？

為什麼說Pixel 4a擁有「台灣血統」？

「Pixel 4a是台灣本地生產製造出來的產品，雖然是Google打造，但其實它有很濃厚的台灣血統，」彭昱鈞反覆強調。

事實上，去年推出的Pixel 3a，就是「原HTC」的Google台灣團隊加入後，很重要的項目之一，是美國總部和台灣團隊前期「一起討論」出來的產品；然而，到了今年的Pixel 4a更是如此。彭昱鈞透露，Pixel 4a幾乎已經是台灣團隊主導而生的產品，從市場分析、硬體設計、軟體功能開發⋯⋯等等，都是台灣團隊主導開發，唯有真正的「生產地」，也就是製造工廠不在台灣而已。

「疫情對全球都造成影響，Google也沒辦法置外其中。」

談起這一次Pixel 4a遲到整整三個月，究竟卡關在哪一環？彭昱鈞表示，主要仍是在供應鏈上，疫情導致各地供應商來不及生產、人員不足⋯⋯隨之而來的，則是產品良率問題，台灣團隊則是與不同地區的供應商，協調分散產出，最終才能產出預期的品質跟數量。

Google台灣員工人數已超過2,000人，其中還是以硬體人員占大宗，台灣幾乎是Google的硬體大本營，如今團隊仍在不斷壯大中，除了Pixel 3a、Pixel 4a外，Google的許多產品也都有台灣團隊都有一定程度參與，包含Google邁向5G的各類產品，也不例外。

責任編輯：蕭閔云