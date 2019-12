從初學者到專業設計師必藏40種免費資源網,其中包括PSD檔、UI元件以及網頁模版等等的相關素材,使用簡便、輕鬆玩出好設計。

你可曾想過,設計師們都從那裡獲得大量資源,以幫助他們完成手邊的專案呢?這裡有一份絕佳的免費資源列表,包括網站、PSD檔、UI元件以及網頁模版等等的相關素材,最重要的是這些資源完全免費!並可自由下載使用。

只需要點選網站標題或擷圖,就會帶你到相對應的免費資源網站。

把這篇文章加入書籤,你便可以隨時回頭來查看這份精采絕倫的免費資源列表,讓龐大的資源幫助你獲得成功。喜歡的話,也別忘記把這篇文章分享、轉貼給你的好友。

Fribbble提供網站適用圖示、一些iPhone模型及建立登錄頁面的PSD檔等資源。

許多人在發佈專案至Behance網站時感到無所適從。該如何才能讓它看起來正確?首先,請先閱讀這篇文章(英文),然後下載漂亮的背景模版。

另一個獲取免費PSD檔的好網站,同時也提供背景模版和UI元件。

一個可以下載相片的免費圖庫。內容從石頭、天空到大自然,應有盡有。

需要一些高畫質的圖樣嗎?不用再看了,Subtle Patterns提供來自全世界超過400種的圖樣,供使用者免費下載。

讓你免費設計一個網站,無須學會程式碼。大喊一聲:哈雷路亞!

網頁設計對每個人來說不見得是簡單的事,但這裡提供你簡單的方法!

當使用Photoshop的漸層時,有沒有因為不夠圓滑而感到灰心。利用這個動作,讓它看起來更加平滑。

讓你自製網格紙,並將它列印出來!對於要畫草圖來說非常方便。

這個工具會自動為你的圖示設計重新調整大小,依照iOS和Android手機應用程式需要的格式進行最佳化。

專為攝影師而設計。Perfect Effects 3是一款直觀又強大的工具,可以很容易地為照片加入效果,一些在 Photoshop、Lightroom、Photoshop Elements或Aperture需要費時才能做出來的效果,在Perfect Effects 3可以輕鬆辦到。

使用Cut & Slice可以在彈指間將圖片輸出成不同裝置適用的格式。

一款免費的Photoshop外掛,集合七種程式來簡化你繁瑣的工作。

每次選取圖層、高亮文字,開啟選色工具來抓取特定範圍的Hex值是否讓你感到痛苦。利用Hexy可讓你快速使用滴管工具,並將顏色複製到剪貼版。

看到某個字型,想知道它的確切名稱嗎?把擷圖上傳到What The Font就能從資料庫中找到最相近的結果。

Typewolf將各式網站使用的字型直接顯示出來,並有針對類似字型提供的個人建議。

Size Marks對網頁設計師或前端工程師來說是個很實用的Photoshop外掛。這個外掛能幫你標記出矩形選取框的間距。

Velositey讓你在Photoshop內快速設計出一個網頁,並有多種模版和模組可選擇。

搜尋圖示,然後點選建立新圖層形狀,並能夠輕鬆編輯。

透過LiveShare PS,你可以利用 LiveShare 會議來線上分享Photoshop文件給其它使用者,而且沒有人數限制。如果你想修改你的Photoshop檔案,他們也能立即在LiveShare裡看到變化——甚至不用按下儲存按鈕!

使用Layer Hero’s Photoshop Share外掛在Photoshop裡直接分享你的設計。

Illustrator的選色器無法和Photoshop協調嗎?Prisma將所有應用程式同步。

最佳的Lorem Ipsum測試文字產生器,針對Photoshop、Illustrator、InDesign和Dreamweave設計。

幫你利用一個免費的PSD檔和PS Action來建立你的Behance個人資料簡報。

一個簡單的Photoshop外掛,幫你把你的文字圖層翻譯成其他語言。

為Photoshop加入Instagram的13種濾鏡效果。

透過Photoshop也可以使用VSCO Cam的濾鏡特效啦!

Social Kit由Made by Source設計,包括社群網站的封面圖、個人圖片和廣告橫福。

30. Mobile UI Blueprint psd files

免費行動裝置UI元件PSD檔,由Chrometaphore設計。

前身為sxc.hu,Free Images提供超過395,000免費圖庫圖片下載。

全世界最大的使用者介面設計資料庫,提供超過46,608種UI元件免費下載。

Mock Up Zones是一個免費圖片設計公司,提供iPads、iPhones、商務名片和T恤的免費版面設計模版。

由設計師Jozef Mak創作,免費的Macbook Air和Thunderbolt顯示器PSD檔。

與這網站的站長都是OFFF 2010講者,我得說他是一個友善且有才華的藝術家。他的網站是許多3D藝術家的靈感來源,也提供可供你學習的教學。

超愛這個網站!如果你需要免費的Vray materials素材,可以來這裡找找。

這個外掛可以讓Adobe Photoshop和Illustrator搜尋成千上萬的資源,無須離開應用程式,其中包括熱門的免費圖示集。

Adobe最近剛上線的新網站,這網站提供你一些Adobe產品的免費初學者課程。

一個絕佳的網站,提供你多種應用程式的教學。不僅為初學者,也為專業人員。

Pixeden是你不能錯過的網站,收錄許多免費資源,包括網站設計、模版和特效等等。

如果你想尋找免費圖庫,可參考以下幾篇文章:

本文參考資料為40 Resources Every Designer Should Know, 原作者是荷蘭平面設計師兼部落客 Jennifer Cirpici。

本文授權轉載自:免費資源網路社群