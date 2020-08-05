今年以YouTube直播主萊維特為首的團隊前往聖卡塔利娜島，翻拍蘋果系統桌布並將過程錄製影片發布至社群，短時間觀看次數已破百萬，超越以往上傳的作品。

「翻拍並不是目的，這更像是一場追逐的遊戲，或者說是一次尋寶探險。我們選擇走出去，是希望真正看到這些地方，因為就算是桌布再怎麼漂亮，也不如你親眼所見來得震撼。」

2019年9月，YouTube直播主安德魯·萊維特（Andrew Levitt）在Reddit論壇上PO文，稱自己剛和兩名好友結束了為期一周的公路旅行，還成功翻拍了過去5年間，蘋果桌面系統macOS所選用的預設桌布。

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很快，這支小團隊又前往美國的聖卡塔利娜島，翻拍了macOS Catalina系統的桌布，同樣為整個過程錄製了影音。

萊維特起初覺得影音會吸引到一些對蘋果桌布感興趣的人，至於對「能不能紅」這件事則抱有不確定性。

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不過，截止到今天，記錄這兩次翻拍過程的影音已分別在YouTube上獲得了335萬和215萬次的觀看量，比萊維特過去上傳過的所有作品都要高。

一周前，萊維特和他的夥伴們還發布了最新一期的Big Sur桌布翻拍影音，這次距離蘋果發布2020年macOS系統，只隔了不到一個月的時間。

為什麼他們會打起翻拍蘋果桌布的主意？

到山的那邊去

蘋果挑選壁紙的品味一直為不少人所津津樂道，但這和macOS系統的命名也有聯繫。

OS X 10.0-10.8這幾個版本，蘋果都是以貓科動物來作為系統代號 愛范兒

早幾年，macOS系統（或者說OS X）都是以各類貓科動物作為後綴名，比如10.6版的Snow Leopard（雪豹） ，以及10.7版的Lion（獅子），你都能找到一張近距離拍攝的獵豹、獅子桌布。

蘋果曾計劃使用「海獅（Sea Lion）」作為10.9版的系統代號，但之後決定改用加州景點 愛范兒

從2013年的10.9版本開始，蘋果拋棄了貓科動物，宣布選用美國加州各地的風景名勝，作為未來10年macOS新系統的代號，預設壁紙也調整為景點的實拍照，這才給包括萊維特在內的攝影師們提供了「翻拍」的機會。

另一方面，萊維特他自己就住在加州聖何塞市，離蘋果總部非常近，而幾個桌布的取景點也分佈在不遠處，只要設定好路線，就能一次性跑完。

萊維特分享的路線圖以及各壁紙景點所在地 愛范兒

但這件事只靠萊維特一個人是很難完成的，定下方向後，萊維特找到了他的攝影師朋友雅各布·菲利浦斯（Jacob Phillips）和泰勒·格雷（Taylor Gray），三人花了一周時間，就搞定了2019年前5個版本macOS桌布的翻拍。

三人在優勝美地國家公園，照片由Taylor Gray拍攝 愛范兒

聽起來似乎是挺簡單的一件事，但對他們來說，很多時候只是知道桌布所處的大致區域而已，但具體方位，還有可供拍攝的角度往往都得自己尋找。

萊維特在回覆我們的郵件時也提到：

「拍攝本身其實並不難，反而是找位置和拍攝點才是更耗時間的事。我們一般會先靠Google Earth的3D地圖來縮小搜索範圍，然後再前往目的地，對照著壁紙的地形圖來尋找合適的拍攝角度。」

莫哈韋沙漠壁紙的翻拍 愛范兒

具體實施起來仍存在很多阻礙。在拍攝macOS Mojave的沙漠桌布時，萊維特就和他的朋友來回徒步了三天，卻始終找不到完全一模一樣的沙山背景。

最後，他們只能趕在太陽下山前，捕捉到一張黃昏下陽光灑在沙山半邊的景色。

幾張以高山為背景的macOS壁紙都是秋冬季拍攝的，夏季則看不到山峰積雪。 愛范兒

而其它照片的還原度也不是那麼高，比如說macOS El Capitan和High Sierras這兩張桌布，由於萊維特翻拍時還是7月夏季，根本沒有白雪皚皚的山峰，湖面四周的森林草地還是綠色的，而蘋果團隊顯然是選了秋冬季來取景。

Levitt放出的對比圖，左邊為翻拍照，右邊是蘋果官方的壁紙。 愛范兒

雖然整個翻拍過程很艱辛，但第一趟公路之旅還算輕鬆，因為這幾張蘋果壁紙的取景地都是在優美勝地、死亡谷等國家公園附近，像High Sierras、El Capitan的取景點，只需要花小半天時間，就能完成翻拍，角度也不算特別刁鑽。

真正難拍的，其實是之後的Catalina，以及2020年最新的Big Sur桌布，不管是取景地還是拍攝角度，都和之前有了顯著的差別。

上天，還是下海？

先來說說Catalina，看到這張桌布，你覺得蘋果是怎麼拍出來的呢？

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事實上，這張壁紙的取景點是在加州近海的聖卡塔利娜島西北角，在萊維特第一眼看到macOS宣傳片時，他猜測蘋果團隊應該是坐直升機完成拍攝的。

畢竟這種全景式、俯瞰的「上帝視角」照片，也只有飛到高空才能實現。

在Google Earth上找到了Catalina壁紙的所在地 愛范兒

「一開始我們也考慮去租個直升機，但發現的價格很貴，之後還考慮過租一條船，但在10月份，卡塔利娜島附近找不到的地方，加上我們想讓旅途變得好玩點，就決定徒步了。」

最終，萊維特和他的朋友採用了無人機拍攝的方案。他們先乘船上島，然後徒步紮營24公里到達島的最西端，再操控無人機飛到遠處來拍攝。

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但這也是一次賭博，因為在真正拍攝前，萊維特自己並不確定無人機能否抗得住大海的強風，或者說飛得足夠高足夠遠，來達成拍攝所要的角度。

「最開始我們打算用大疆Inspire 2，但它實在是太重了，我們三人還得背大量的水和其它器材上島，後來我們就換成Mavic 2 Pro。」

Levitt說這張翻拍照是他目前最滿意的一張 愛范兒

經過一系列努力，翻拍工作還是順利進行下來了，而且從成果來看，Catalina這張翻拍照也達到了極高的還原度，不僅角度足夠契合，也捕捉到了紫色的黃昏色調。

Levitt帶了兩台無人機完成拍攝和記錄的工作。 愛范兒

在有了前幾次的經驗後，到了今年，萊維特和他的朋友索性在蘋果召開WWDC前就做好外出準備，以便在新macOS系統發布後就直接啟程。

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不過他們沒料到的是，這次的Big Sur居然又是一張高空俯拍的壁紙，加上海岸線附近有禁飛令，意味著無法使用無人機。

所以這次，萊維特他們只能依賴直升機了。

翻拍Big Sur壁紙用到的直升機 愛范兒

非常巧合的是，他們聯繫到的直升機飛行員，正好就是之前載過蘋果官方攝影團隊的那一位，這也為尋找合適的拍攝點省下了不少時間。

為了監控霧天變化，Levitt在拍攝點附近放了一台網路攝影機 愛范兒

但天氣的問題依舊是不確定的，在前往大蘇爾海岸線踩點時，萊維特團隊就正好遇到了大霧天，白茫茫的一片什麼都看不清，他們只能耐心等待霧散。

蘋果的Big Sur壁紙依舊是冬季拍攝的，可以最大程度避免海岸線附近的霧氣干擾 愛范兒

三天後，拍攝地的霧氣散去了一些，他們的飛行員友情提示說最好抓住機會，之後萊維特數人才趁小霧天乘坐直升機，到達Big Sur海岸線上空，在相機的快門聲中完成本次的翻拍旅程。

他們在影音結尾也感嘆說：

「我們一直都對蘋果的壁紙選擇抱有很多猜測，但沒想到的是，最後我們得坐上直升機，來到加州海岸上空近4,000英尺高的地方，才能完成這次的拍攝。」

當然，實拍出來的照片，也確實不亞於官方壁紙的美感。

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而在我看來，另一個更重要的細節是，萊維特團隊翻拍的照片往往都展現了取景地最真實的一面。

Levitt分享的對比圖，左邊為翻拍照，右邊是蘋果官方的壁紙。 愛范兒

這裡以Big Sur和Catalina的翻拍圖為例，你可以在照片中看到白色的海浪和水波紋，以及遠處雲霧繚繞的朦朧感。

但在官方壁紙中，這些「非必要」細節都被抹去了，而且雲彩的色澤、光影還有遠近景的銳度，也都非常的清晰。

換句話說，這些壁紙太過完美，反而不像是真的。

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很多人也都認為，蘋果macOS官方壁紙肯定不是「拍完簡單後期PS一下就拿來用」，而是經過多輪加工、修飾甚至是局部合成的。

但考慮到桌布也得講究實用性，去照顧圖標、文字等其它視覺元素，這似乎是挺正常的操作。

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「他們肯定有進行過數位化處理，而且現在還支持動態變化效果。」萊維特說道，但他自己會更傾向於保留照片裡的細節，畢竟這是特定時間點下才會有的風格。

很多你所熟知的官方桌布，都是實拍的

給裝置選桌布其實是一件挺有門道的事情，尤其是找到和產品、品牌風格相互契合，能讓用戶發自內心覺得「有調性」的桌布，更是難上加難。

歷代iOS系統的預設壁紙 愛范兒

過往多年，除了借助CGI手段設計和製作桌布，廠商們對於實拍圖其實也情有獨鍾，很多我們所熟悉的圖片，也都是用相機捕捉到的。

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比如Windows XP藍天草地桌布，雖然這張圖的後期渲染味很重，但它其實是攝影師查爾斯·奧里爾（Charles O'Rear）於1996年在加州索諾瑪縣拍攝的，後來才被微軟看中，並買下了圖片版權。

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有趣的是，微軟為買下這張圖花費了近10萬美元（約新台幣294萬元），反倒是另一張名為「秋天」的Windows XP桌布，由於攝影師彼得·布賴安（Peter Burian）把它當成了免版稅圖片處理，最後只獲得了45美元（約新台幣1,323元）的回報，只能感嘆時運不濟。

再來看看另一張經典桌布：Windows 10自帶的「田牌」logo桌布，這種幾何圖案，難道不是用軟體做出來的？

微軟曾拍攝了一部記錄Windows 10壁紙實拍過程的影音 愛范兒

非也，它確確實實是用相機拍下來的。

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在微軟發布的幕後影音中你會看到，設計團隊讓光線透過了一塊「田牌」Logo的玻璃板，並配合激光、煙霧機、濾光片和水晶粉塵，最後才達成了這種光線穿過微軟Logo，並散射開來的效果。

蘋果為Apple TV製作了大量的螢幕保圖，全部都是實拍片段 愛范兒

說回到蘋果這邊，除了macOS的實拍風景圖外，如果你用過Apple TV，也應該會對系統自帶的動態螢幕保有所印象。這些極具視覺衝擊力的桌布，同樣是蘋果從世界各地取材回來的。

另外還有一些蘋果官方桌布，則更像是一場創意的比拚。

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Apple Watch的桌布製作流程，你在錶盤上看到的火焰、水蒸氣等幾張動態桌布，還有像花、水母、蝴蝶等，均是攝影師搭建專門的佈景錄製的，甚至很多材料都需要重頭製作，來保證效果。

而蘋果的攝影師為了獲得一張完美的照片，也會動用到包括延時攝影、慢動作在內的手法，可能背後還會有上千張我們看不到的、被捨棄的「廢片」。

由此來看，蘋果官方在拍攝macOS桌布時，碰到的挑戰肯定也不會少。

而萊維特團隊的翻拍之旅，其實也已經向我們展現了這背後的不易中的一部分，更堪稱是一次高規格的「聖地巡禮」。

「只要蘋果的桌布場景還選在地球，我們就會繼續把影音做下去。」萊維特開玩笑說。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒