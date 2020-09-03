台灣企業在發展歐美跨境電商時，經常選擇Amazon、eBay二大平台，根據視宇股份有限公司大數據系統調研，汽機車零配件、運動商品、及玩具頗具銷售潛力。

跨境電商可說是近年來成長最快速的產業之一，根據美國 Statista 分析預測，全球電商銷售額將在2023年突破6兆美元並持續成長，電子商務佔全球零售也將達到22%，未來每五筆交易，將有一筆是在網路上完成。

這股跨境電商的全球浪潮，在近年來也吹進台灣。視宇股份有限公司高慶俞總經理表示，協助客戶操作跨境電商的多年下來，台灣企業在發展跨境電商業務時，經常選擇亞馬遜(Amazon)、eBay二大平台，原因在於，台灣內需市場規模小，且過往多是以品牌代工業務為主，國際知名度較低，藉由跨境電商平台本身的巨大流量，可以大量曝光產品與品牌，進而帶動銷量成長。

此外，跨境電商市場上汽機車零配件、運動商品、及玩具禮品頗具銷售潛力，以下將以視宇股份有限公司內部大數據調研，針對這三大產業分析eBay與亞馬遜兩個平台的差異。

秩宇股份有限公司

汽機車零配件業：eBay、Amazon 熱銷產品不盡相同

從市場規模來看，2019年汽機車及零配件在電商平台的銷售額約為1483億美元，而由身為專業的電商顧問視角來觀看，2020年呈現的數據不會比2019年來太大的差異。預估2022年將來到1624億美元、成長比例高達10%。

若進一步觀察各平台，可發現Amazon、eBay皆非常重視台灣汽機車及零配件產業市場，不斷強化搜尋引擎的設計，消費者透過汽配兼容表就能快速找到產品相對應的車款型號。

視宇總經理高慶俞指出，eBay上的熱銷品項，傾向具專業性、DIY組裝用的汽機車零配件產品，例如：車燈、輪框、引擎內零件等，至於Amazon的熱門品項則多為汽車保養類產品，例如：擦拭布、多用途清潔用品，或是車燈、雨刷等消費者買來可直接使用的零配件產品。

運動商品業：各平台熱銷品屬性不同 企業應根據自家需求進駐

2019年運動商品的線上銷售市場，預計年均4%的速度穩定成長至2021年，尤其運動休閒服飾市場的成長速度更為驚人，預估至2023年止，每年的複合成長率為7%。

視宇建議，eBay最熱門產品以狩獵及露營用品為主，另外自行車類別產品在eBay上也是相對熱門的搜尋品項。至於Amazon表現最好的產品為健身配件及瑜珈用品，兩大平台熱銷品的屬性明顯不同，但以同產品分別在eBay及Amazon銷售，Amazon整體銷售額則更高。台灣廠商可以根據自身產品類型，進駐相對較為適合的平台。

玩具禮品業：eBay玩具獨特性高 Amazon熱銷戶外遊戲/派對用品

包括eBay與Amazon這兩大平台，皆將玩具禮品歸類於文具、玩具兩個類別下，而根據eMarketer調查，2019年這兩大類別的銷售總額，占整體電商零售收入的比例為63%，其中，玩具類的銷售額更高達3842億美元。

視宇提到，若細究這兩個平台的熱銷品項，Amazon以戶外遊戲、派對用品為主，eBay則是蒐藏品、遙控玩具、及樂高。主要原因在於，eBay在產品分類上，設有拍賣刊登及販售二手蒐藏品的選項，因此有些消費者習慣在eBay平台中搜尋具有獨特性質的玩具禮品。

跨境電商入門兩大重點

視宇也分享，Amazon和eBay兩大平台各有不同的市場定位。Amazon如同品牌供應商，盡可能淡化了賣家的角色，以品牌為導向。而在eBay則以拍賣特區為定位，提供買家議價功能。企業可視自身產品屬性和經營目標，進駐適合的跨境電商平台。在經營時應注意兩大重點：第一、避免「土法煉鋼」的經營方式；第二、網路爬文自學時切記分辨查證資訊。

所謂「土法煉鋼」的經營，就是先在平台開設帳號，之後再慢慢摸索，或是跟有從事跨境電商經驗的朋友、同業們一起討論，這種缺乏系統架構性的作法，很可能會讓企業多走一段冤枉路。對於跨境電商領域完全陌生的企業來說，比較恰當的做法是，在初期建置階段就尋找已經取得官方認證的代營運商來擔任顧問，像視宇股份有限公司就是Amazon、eBay認證的代營運商，用比較有效率的方式幫助跨境電商業務順利踏上軌道。

再者，企業也可以選擇有固定更新資訊的平台或課程，來學習跨境電商相關知識，避免在網上盲目的搜尋。雖然目前各式電商社團、國內外網站或論壇討論區都有大量資料，但這些資訊量太大且雜，對於電商新手來說，很難做到系統性的消化吸收，更難分辨其正確性、時效性，尤其各大電商平台的政策經常在更新，如果搜尋到的不是第一手資訊，很可能會造成反效果。

當跨境電商市場不斷擴張，也促使不斷有新的賣家投入到跨境的買賣，各個國家的電商平台也持續發展中。視宇股份有限公司與Amazon及eBay皆有密切合作，積極輔導台灣廠商進入跨境電商市場拓銷，並提供資深專業顧問及在地人才即時服務，為台灣優質品牌開拓國際新市場。

【《填寫問卷即可免費獲得「跨境電商大補帖」及「大數據亞馬遜市調健檢乙次」抽獎資格》】