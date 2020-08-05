為佈局電動自行車關鍵電池技術，達方電子宣布併購統達能源逾6成股權，取得控制權，看好未來雙方在業務、製造達成互補。

達方今（5日）召開第二季線上法說會，宣布董事會通過收購專攻電池模組的統達能源62.9%股權，交易金額不超過4.1億元，以爭取E-bike（電動助力自行車）高速成長商機，預計9月完成交割，第四季貢獻營收獲利。

達方董事長蘇開建表示，公司從IT跨入綠能產業布局轉型已有一段時間，預估今年營收成長10~15%，綠能、鍵盤事業為兩大成長支柱，被動元件事業將朝高價值布局。

布局E-Bike事業，達方併購統達6成股權

在綠能領域，達方布局E-Bike產業多年，擁有電池、電控與電源的核心競爭力，自有電動自行車品牌BESV更打入日本高階電動自行車市場。

達方在2015年創立電動自行車品牌BESV，不到五年就搶下日本高階電動自行車市占率第一名。 BESV

統達能源為統振集團旗下子公司，開發電動車高功率電池模組。除了主力研發E-bike用的高功率電池外，也規劃拓展低速四輪車、小型儲能等高功率電池模組產品，統達總部與生產基地位於新竹，客戶群遍及北美洲與歐洲的主流品牌。

達方董事長蘇開建表示，與統達的客戶沒有重疊，未來雙方在業務、供應鏈管理與製造上達到互補，發揮1+1大於2的效果， 達成達方E-Bike電池業務發展與關鍵技術的策略布局，並擴大綠能事業規模 。

蘇開建表示，與統達能源策略合作，可達成達方E-Bike電池業務發展與關鍵技術的策略布局，並擴大綠能事業規模。 陳映璇攝影

看好E-bike成為自行車市場新成長趨勢，達方引用研究報告指出，2019年全球E-bike銷售數量已逾450萬台，預估2025年將成長到700萬台。

蘇開建表示，短期內希望成為台灣電動自行車市占第三，三年內E-Bike事業做到百億元營收，預估今年綠能占營收比重成長至20～25%。在自行車出貨量，今年上看10萬輛，其中E-bike占4成，由於歐洲客戶訂單需求提升，看好明年E-bike將大幅成長。

受惠遠距辦公趨勢，鍵盤出貨大幅提升

達方第二季財報表現，營收57.3億元，較上季成長39.3%，較去年同期亦成長14.3%。稅後淨利為新台幣2.5億元，較上季成長147%，稅後每股盈餘為0.89元。受惠於遠距、在家辦公的趨勢，其中鍵盤出貨大幅提升50%。

達方為全球前三大鍵盤廠，主要專攻高階筆電需求，擁有背光鍵盤的技術專利，目前背光鍵盤占整體鍵盤出貨40%，達方將繼續朝此方向進行。預估第三季鍵盤事業維持與第二季一樣的成長動能，第四季仍要觀察。

全年資本支出約10億元，來自被動元件開發設備、周邊元件自動化，以及與世同金屬在越南設廠的需求。越南廠將設車架及電動自行車組裝線，預計下半年量產，年產量達60萬台。

責任編輯：蕭閔云