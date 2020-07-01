Gogoro電動自行車Eeyo正式在台首發，9成零件來自台灣，未來更要用大平台的策略來打電動自行車市場。

從電動機車起家的Gogoro，今日正式跨入電動自行車領域，Gogoro執行長陸學森更親自扛著11.9公斤重的Eeyo現身，稱這是全球最輕的智慧電動自行車，並在Gogoro的起家厝台北101開設概念店，作為Eeyo的全球首發，共推出三款自行車，其中101限定款Eeyo 1s極光靛配色，售價高達168,101元。

Gogoro於台北101開設概念店，作為Eeyo全球首發，101限定款Eeyo 1s極光靛配色，售價達168,101元。 陳映璇攝影

Eeyo的誕生從一個「輪子」開始，2015年10月陸學森在內部發了一封email，他想要把電動系統放在腳踏車上，也就是電動自行車，當年很多廠商不看好，認為Gogoro連電動機車都還沒有做出成績，就要做電動自行車，因此最難的馬達、車架都由內部Eeyo團隊自行設計。

陸學森說，沒有人做過這麼小的馬達在後輪，而且車架沒有立管是最難做的，之前做了許多prototype（原型）試錯。究竟Gogoro開賣電動自行車，背後的策略是什麼？

不只賣MIT電動自行車，Eeyo更是一個大平台

這台電動自行車和Gogoro電動機車都是MIT，9成零件來自台灣。輪轂馬達設計及生產由Gogoro完成，車架Gogoro自行設計，並請廠商代工，全車組裝也交由國內知名廠商完成。

相較於主流的電動自行車採用中置馬達，把電池藏在車管裡，Gogoro Eeyo則採用後置馬達，把電動馬達、電腦都放在後輪上，Gogoro產品長彭明義表示，「我們可以與車商合作，把我們的『後輪』放在他們的腳踏車上，車子就能電動化。」

另外Eeyo也有專屬Eeyo App手機應用程式，可連結自行車並優化騎乘體驗。Gogoro會透過Eeyo App進行無線更新韌體、軟體提供最新功能，讓Eeyo自行車保持在最佳的狀態。

陸學森的想法是，未來Eeyo可以是一個大平台，開放其他車廠品牌合作，用系統、平台概念來打市場，與巨大、美利達車商純販售自行車，走不一樣的路，Gogoro希望可以幫助更多小廠生產智慧化電動自行車。

Gogoro採用後置馬達，把電動馬達、電腦都放在後輪上。 陳映璇攝影

即將進駐法國、美國，開設網路商店

在販售通路上，Eeyo以台灣市場作為首發，除了101開設概念店外，並挑選7家Gogoro門市展示販售Eeyo，與國內8家高階單車行合作，負責自行車的銷售及維修，預計在7月下旬開設Eeyo網路商店，提供消費者線上購買管道。

在海外市場的部分，即將進駐法國，陸學森表示，昨日已與法國一家知名電動腳踏車代理商合作，美國也將在7月15日開設網路商店。

相較一般電動單車價格，介於2,000～4,000美元（約新台幣6萬～12萬元）之間，Gogoro Eeyo 1要價119,980元，高階版Gogoro Eeyo 1s價格更突破13萬元，顯然是瞄準高階市場，Eeyo看準的是都會單車客，續航力達50~100公里，可以滿足城市的通勤移動。

高階版Gogoro Eeyo 1s價格突破13萬元。 Gogoro Eeyo

此外，大環境也對Gogoro推動Eeyo有利，近來因疫情關係，許多民眾選擇騎乘自行車通勤，讓自行車在歐美大賣；在政策面，巴黎、倫敦等歐洲大城市推動「無車計畫」，像是巴黎市長近來就宣布要減少汽車停車位，大力推廣電動自行車、自行車及步行，減少城市擁擠與污染，看好二輪運具將成為主流。

責任編輯：蕭閔云