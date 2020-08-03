孵化五年，宏碁集團的電動車能源新創聯永基已取得歐盟認證，2019年轉虧為盈，這會是集團下一隻小金雞嗎？

「BOSCH是什麼咖，我們（聯永基）是什麼咖？竟然能跟BOSCH跟PANASONIC並列！」宏碁董事長陳俊聖30日出席自家集團子公司酷碁記者會時，開心大談轉型生活品牌心法，並分享聯永基在歐洲市場電動自行車成績。

宏碁三度轉型要把品牌打造具生活風格，而透過「宏碁智聯網投控」入股的聯永基鎖定電動車能源模組，可能十分符合這個取向，因為聯永基開發的電動自行車套件已經賣給歐洲自行車廠，並成為「唯3」符合歐盟標準的業者，跟聯永基這個新手並列的，都是自行車老牌供應鏈廠：BOSCH跟PANASONIC。

歐洲電動自行車很普及，陳俊聖指出，自行車加上輔助電力，可以在遠程累的時候提供動能，但開始騎不需要電能時則透過人踩動儲存電力，讓腳酸的用戶多一點省力的方便性，而這套電池模組具備感測器，可以連結後台APP做電力管理及騎乘里程數紀錄，屬於B2B業務。

聯永基開發了APP可以掌握電池耗能及自行車的行駛距離。 聯永基官網

電源管理系統開發，蹲5年去年終轉盈

聯永基（MPS Inc.）是宏碁2015年7月成立的車聯網新創，目前資本額7248萬元，主要鎖定車用電力與行動電源系統開發，期望結合綠能環保與車聯網技術，研發應用在智慧車上的電池管理系統（Battery Management Systems, BMS）。

初期聯永基鎖四輪類電動車，為開發車用電源與電動車相關的電力系統，創業初期邀請的是汽車業界具有豐富資歷、曾任中華汽車公司總經理的蘇慶陽擔任團隊領導，但近年已由宏碁技術長張瑞川兼任。

而聯永基的競爭力在哪？陳俊聖指出，電池安全性是電動自行車關鍵，電動自行車兩大關鍵零件就是電池跟電動泵Bump。聯永基的電池模組共有三種型式，可依照客戶及車廠需求安裝於後車架、下管隱藏及斜管，而該電池模組也已通過ISO 13849功能安全規範，更已符合歐盟最新的EN 15194:2017電動自行車標準。

近年電動輕型載具市場快速成長，除了電動自行車外，電動滑板及長者與行動不便人士用的電動輔具也用得上。

根據宏碁公佈財報，2019年聯永基營收1.03億元，已經獲利981萬元，EPS1.35元，是創業5年以來首度轉虧為盈的一年。

宏碁將以可口可樂模式為師，發展生活風格品牌。 王郁倫攝影

轉型生活風格，致敬可口可樂混和型品牌

市場對宏碁要做生活風格品牌這個轉型決策，疑慮仍不少，甚至懷疑「acer」知名度夠大了，為何新產品線要用其他陌生品牌辛苦推出？陳俊聖指出，宏碁的生活風格品牌定位，類似「混合型」品牌，也就是可口可樂的定位，除本身出可口可樂，也有許多其他產品（比方Schweppes舒味思是賣氣泡水），用不同品牌行銷。

而另外兩種品牌策略，第一種是本身沒有品牌的House of Brand策略，如寶僑旗下有潘婷、品客、幫寶適等各式品牌專營該領域獨特商品，而Brand House則類似Google的形式，旗下有子品牌Gmail、YouTube、Google Map等各種服務。

責任編輯：蕭閔云