台虎曾經打出一次逆轉勝賽局，從虧損中站起，並風光登錄興櫃；但疫情中接董事長的陳漢銘，卻首當其衝面臨航空界史上最大困境，他能否逆轉勝？所有人都在看。

台灣虎航（以下簡稱台虎）是目前台灣唯一的廉價航空，隸屬華航旗下，主要航線為日本、韓國、東南亞。2019年年底，台虎風光地登錄興櫃，繳出全年EPS 4.04的亮眼成績，更透露2020年底上市的計畫。

但在2020年年初，新冠狀病毒（COVID-19，俗成武漢肺炎）這股亂流不只席捲全球，也讓航空業動盪至今。疫情不斷失控下，前台虎董事長兼總經理因個人因素於3月13日閃辭，董事會指派華航董事陳漢銘臨危授命，總經理則選擇於華航歷練完整的張明瑋接手。兩人一上任面對的並不是風光榮景，頭號要務就是在亂流中穩住「台虎」這家企業機身，思考如何度過亂流。

拆炸彈！包機、載貨、濕租，有收入的都嘗試

「剛上任時，我可以感受到台虎同仁的滿頭疑問，他們無法馬上跟我們站在同一艘船上。想到他們迷惘的眼神，感受真的很深。」陳漢銘回想接任董事長初期，也相當直白地描述自己的心境。

甫上任就要拆炸彈，陳漢銘先提出了三個策略：「員工健康管理做好」、「降低成本」、「隨時準備邊境再開」。不過，邊境的封鎖線遲遲未開，也讓台虎知道不能被動地等待，必須要主動出擊。

陳漢銘新的策略是：「願景要大」、「收入要更多」、「同仁要更深度地學習航空產業知識與跨部門溝通」，其中最重要的是「收入要更多」，畢竟在疫情間台虎的營收也受到重創，4月營收僅新台幣320萬元。

台虎開始積極的向外找財源，包含因離島旅遊熱，將飛機濕租給華信，以及向民航局提交客艙載貨的申請，也在5月拿到許可，成為國內首家使用單走道客機執行客艙載貨的航空公司。

註：濕租，即航空公司向其他公司租借飛機，連同機上最少一名機組人員一起租。

不同的嘗試也反應在台虎營收成長上，台虎5月的營收為612萬、到6月已回升至近1,000萬元營收。雖然對比去年平均月營收8億元仍有超大一段距離，但至少自4月起，台虎營收已恢復成長。

而張明瑋還透露，「包機回國」也是台虎積極爭取的財源之一。現在，台虎的業務必須要積極走訪大型企業代表處，一一理解是否有撤僑、台商回台的需求，並參與招標，「要出去找生意，就要知道成本、知道報價的方法，這是同仁必須學習的地方。」張明瑋說，也呼應陳漢銘希望台虎員工廣泛學習的策略。

除了挖掘傳統的飛行業務來拓展收入之外，台虎也嘗試開闢新事業。

開電商、辦體驗營，沒想過的業務都挽袖子幹

「機票業務全面暫停，也代表台虎的網站就閒置了，所以我們現在在規劃推出電商平台。」陳漢銘說，「但台虎不能當雜貨店，要賣就要賣獨特的東西。」

雖然陳漢銘沒有確切透露台虎的電商平台會販售哪些品項，但他提到「水果」也許是重點項目之一，「台虎在日本有15個航點，旅客飛不到，但我能讓你吃得到。」陳漢銘說，他認為台虎會選擇的商品，絕對都會是旅客想念的產品，「所以旅客真的想要水果，我們去賣水果也沒什麼不好。」

此外，台虎也找來了旅遊體驗電商平台KKday，雙方從「航空體驗營」開始合作，共同討論能讓消費者體驗航空人員的日常、自行列印登機證、登上飛機等細節，「想說先試試水溫，但沒想到一下子就賣完了，好像真的能一起搞些什麼。」張明瑋說。

航空體驗營讓消費者可以自行列印登記證、體驗航空工作者的工作與知識。 KKday

航空體驗營一共8場，每場上限50人都已全數售罄，以每人票價2,999元計算下來，預估可為台虎帶來百萬的營收。

台灣虎航的「空中米其林」包含米其林一星的頂級燒肉，行程還包含飛至日本領域。 台灣虎航

而到了7月底，各家航空公司動了起來，瞄準「不降落、類出國」的微旅行行程，華航、長榮宣布8月8日起飛，星宇則跟進宣布將在8月7日起飛，並由董事長張國煒親自執飛。台虎也決定跟上，定下了8月6日起飛，「台虎要飛，就要當第一個。」陳漢銘說。

不過要飛是一回事，飛去哪、套裝內要加入哪一些行程又是另外一回事。

考量到台虎過往的航線特性，飛往日本是不二選擇，陳漢銘還靠著自己的人脈，找來了擁有米其林一星的頂級大腕燒肉，讓機上就能吃到高級餐點，定調了「台虎空中米其林」的方向。

「比來比去，好像還少了一點什麼，讓我們能夠與與眾不同。」張明瑋說，在與KKday討論後，台虎決定加送一張日本來回機票（在邊境解封後一年內適用），並敲定售價8,888元，開賣後成功在20分鐘內銷售一空。

員工跟上了，但是挑戰還沒結束

一家廉價航空，在此刻反而開出了四家航空中最高的的票價，「台虎也可以賣業界檯面上最貴的產品。」陳漢銘笑著說。

KKday執行長陳明明表示：「此時此刻，能夠接受微旅行這樣獨特行程的旅客，可能也不會太在乎價錢，所以與其繼續瞄準撿便宜的旅客，不如專注思考怎麼提供獨特性。」

張明瑋也提到：「加上送一張機票，8,888元以航空公司來說不可能賺，我過去一個月平均收入是8億，80萬能做什麼（8,888乘以座位數90個）？台虎要的是曝光率、要讓員工覺得公司不再死氣沉沉、營收有在動。」

陳漢銘則是更直接地說：「台虎現在這麼高昂的士氣、員工都動了起來，我已經穩賺不賠了。」而關於員工的士氣，他則說：「體驗營跟微旅行兩檔活動後，很明顯發現你的追隨者變多了，後面的人開始跟上了。我很享受台灣虎航700多名同仁跟上腳步的時刻。」

對比員工一開始迷惘的眼神、疑惑的心理，兩場活動讓台虎動了起來，也似乎讓員工對新來的董事長添增了一些信心，而微旅行是否會變成疫情前常態性的活動，陳漢銘賣了一個關子說：「我們會給旅客他們所需要的，現在是這兩檔活動，但是我的口袋裡已經到了第五檔了。」至於今年是否會如期上市，陳漢銘只保守地說：「我們只能期待。」

台灣虎航董事長陳漢銘認為，透過兩檔活動（體驗營、微旅行），讓公司的士氣提振了。 KKday

過去，台虎曾經是一家虧損的公司，2014年創立後不到兩年半累計虧損了15億元，等同於虧掉了4分之3的股本，但靠著瞄準日本二、三線城市，讓台虎成為今日飛往日本的廉航首選之一。走過一次浴火重生，台虎現在又再次遭逢了絕境，陳漢銘提振了台虎的士氣，但有沒有辦法撐住，並駕馭著士氣帶領台虎走出新冠狀病毒的亂流困境，將是最大、且所有人都在關注的挑戰。

責任編輯：蕭閔云