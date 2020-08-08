虎航與星宇推出的微旅行方案起飛，長榮跟華航今天也順利舉辦首航，國人瘋的類出國旅行能否填補航空業的虧損大洞？機場如何轉型求生？

桃園國際機場6日迎來航機環臺第一波旅客，116位旅客搭乘台灣虎航班機，上午10時20分啟程，在交通部及民用航空局支持，桃園國際機場公司協調整合航警局、移民署、台北關、防檢局、疾管署等各單位通力合作下，完成疫情史上第一團繞行臺灣並至日本福岡上空，以特殊班號IT8240執飛的航班。

緊接著，星宇航空「好想出國」的類出國行程於昨（7）日已順利完成，親自執飛的星宇董事長張國煒也感性地在降落時提到：「星宇會堅強地走下去，度過難關。」獲得整機旅客熱烈的掌聲。

星宇航空「好想出國」的類出國行程由董事長張國煒親自執飛。 星宇航空

不過，場面再溫馨，4大航空公司推出的微旅行方案雖熱賣，但仍補不了營運虧損大洞。

復飛澳門、檳城，微旅行方案僅打平

星宇航空公關長聶國維透露，第二次包機在8月下旬，一定會根本次包機行程有所不同。 陳君毅攝

「現在星宇每個月虧損都是必然的。」聶國維說。星宇自1月23日開航後，全球就遭遇到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，邊境很快地進行了封鎖，讓航空業的載客業務瞬間歸零。

至今全球情況仍稱不上好轉，星宇的三架飛機目前已復航了澳門（每個禮拜四班）、檳城（每個禮拜三班），但聶國維也坦承：「載客情況不是很好。」最大的原因，以檳城為例，入境仍限制以馬來西亞籍或擁有馬來西亞永久居留權的民眾為主，且入境後還是需要進行14天的隔離，航班回復，但仍不是讓民眾去玩的。所幸星宇仍有些機腹載貨的生意，能彌補航班旅客不足的缺口。

不過，先前傳出星宇想要申請國內航線（台東）、台灣離島（金門、澎湖）航線來自救，聶國維也正式宣布計畫取消。主要原因仍是法規問題，基於桃園機場的星宇受限於桃園機場國際機場的屬性，也沒有辦法再申請松山機場，讓計劃破局。另外，現在比較有機會的旅遊泡泡，星宇則不會為此特別加開航線：「開航線不是一件簡單的事情，當地要派人、設立辦公室，還有地勤、餐飲、代理都要做，重點還是星宇自己未來的航線版圖為主。」

旅行泡泡（Travel Bubble）

相近的國家合作，雙方能不需檢疫、隔離，自由出入境，好像將兩個國家包在同一個泡泡裡一樣。

至於星宇預測什麼時候才能重啟邊境，聶國維笑著說：「這要問陳時中啦。」雖然邊境開放仍看不到盡頭，他仍說：「總而言之，星宇現在是滿辛苦的，但是我們有信心撐到最後一刻。」

星宇8月還有第二波，機場「桃機樂友會」辦趴

而星宇甫剛結束的「好想出國」類出國行程，最便宜不搭配住宿的經濟艙純飛行體驗，票價只要4,688元，是四大航空中最便宜的票價。長榮的經濟艙票價為5,288元、華航的為6,000元、虎航搭送一張日本來回機票，開出了8,888元。

除了機上的飛機餐是胡同燒肉，登機後星宇航空也贈送了一些小禮品。 陳君毅攝

「這個價格（4,688）大概是損益兩平啦，因為我們也提供了一些贈品、餐食，成本也不低，」聶國維說，「但能損益兩平我們就欣慰了，我們把這個包機當做給國人的驚喜，賺不賺錢不在我們的考慮之列。」

但因為星宇「好想出國」類出國行程機票可以說是瞬間秒殺，純飛行體驗在30秒內完售，其他機加酒（落地後入住飯店）的行程則在5分鐘內銷售完畢。也因此聶國維透露8月下旬的第二次包機正在密切進行討論中，「一定跟這班不一樣，但是如何不一樣，我們還在設計中，這也是考驗我們業務部門以及行銷部門的智慧，要怎麼把它包裝得更精彩。」

長榮跟華航都自行銷售，但星宇的行程是由旅遊體驗平台KLOOK獨家販售，重要的原因是官網系統，「系統開不出桃園起飛、桃園降落這樣的票，所以我們需要銷售平台的協助。」聶國維說。

機場公司表示，除推動微旅行，也不斷創新自救，除了機關學校的參訪團體持續進行；6月下旬也開始接待交通部各部屬機關參訪團、環境教育團及親子團；7月起機場公司與機場產發協會更合作推出「出發吧！桃機樂友會」活動，至8月底團團爆滿，目前正評估加開梯次。