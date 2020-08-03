不能出境，桃園機場推出航班微旅行專案，獲得4家航空公司響應，由張國煒創辦的星宇航空推出K董親自駕駛陪玩服務，8月4日開賣，勢必成為賣點。

航空公司瘋賣「微旅行」！星宇航空在民航局核可後，8月7日將推出JX-8888微旅行航班，由KLOOK獨家販售「好想出國」飛行假期體驗，經濟艙搭機體驗每人4,688元，最大賣點是由K董張國煒親自駕駛往菲律賓方向繞行3小時航程落地。

KLOOK同時推出機加酒組合供旅客選購，下機後直接入住五星級飯店，在台灣也可享有出國度假的感覺！8月4日上午10:00開賣。

星宇航空 x KLOOK好想出國飛行假期體驗8月4日上午10點正式開賣。 星宇

這趟最大賣點是星宇航空董事長張國煒將親自執飛，8月7日早上11:00自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，星宇航空特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

地面活動也很精彩，星宇安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，由地勤駐點講解每台車的性能與工作任務，供拍照及提問。搭乘完還可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。

而日前虎航已經銷售一空的行程最大賣點是送虎航日本不限航點來回機票一張，該方案已經被搶購一空。航班8月6日班號IT-8240將於10:20自桃園機場出發，經鹿兒島上空折返，下午14:00返抵桃園機場，機上含米其林一星牛舌套餐，每位8888元。

JX8888經濟艙旅客可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。 星宇

長榮航空則推出8月8日A330-300凱蒂貓夢想機航班，是最大麥點是送7款三麗鷗家族彩繪機撲克牌，並加贈長程過夜包，也是四家航空公司中唯一廣體客機的服務，班號BR-5288，將環島一圈飛行，航程約2小時45分鐘，可以高空俯瞰東海岸線，機上可享受米其林三星主廚餐點、免稅品預購7折等，經濟艙售價5288元、商務艙售價6288元。

華航則推出8月8日、8月15日啟航的親子活動，搭乘737-800華航60周年彩繪機班號CI-8820(爸爸愛你)，環島一圈飛行航程約2小時，主打親子行程，早上小朋友有空服體驗課程可玩，家長可參觀模擬機艙，下午再一同搭機環島配下午茶，免費贈過夜包，親子同行每人6000元，商務艙每人16000元。