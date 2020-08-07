美國總統川普在6日發布行政命令，禁止美國企業或人民與TikTok母公司字節跳動以及微信母公司騰訊有業務往來，將於45天後生效。

美國總統川普在當地時間週四（6日）晚間簽署一項行政命令，禁止美國居民與TikTok或字節跳動開展任何業務，命令於45天後生效。

川普表示，出於國家安全考慮，他將禁止在美國使用這個應用程式。但部分專家認為，目前尚不清楚他是否有權這樣做。

在這項命令生效後，任何與TikTok或字節跳動進行任何交易的美國居民或公司，均將受到處罰。

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川普說，美國「必須對TikTok的所有人採取積極行動，以保護我們的國家安全。」

川普在發布的行政命令中說，TikTok可能被用在有利中國共產黨的虛假資訊宣傳活動。透過TikTok的數據收集，可能讓中共可以訪問美國人的個人和專有資訊，或是讓中國能夠跟踪聯邦僱員和承包商的位置、建立個人檔案以進行勒索以及進行公司間諜活動。

此外，他也禁用了Wechat（微信），以及其母公司騰訊。

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底特律大學法學教授凱爾·蘭格瓦特（Kyle Langvardt）表示，川普恐怕不能直接禁用，但可以嚴重干擾TikTok業務，以讓美國版TikTok可以取而代之。

專家指出，在不禁用情況下，川普可以採取其他行動，例如將TikTok添加到華為所在的同一禁令「實體清單」中，或宣布「國家緊急狀態」，以賦予他對外國商業交易的「廣泛授權」。但簡單地將TikTok禁用，有侵犯《第一修正案》的疑慮。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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