微軟主動聲明，在執行長納德拉與美國總統川普溝通過後，將繼續與TikTok母公司字節跳動商談收購TikTok美國業務，並在9月15日之前確定是否收購。

微軟發出聲明表示，在執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）與美國總統川普（Donald J.Trump）溝通過後，將繼續與TikTok母公司字節跳動商談收購TikTok美國業務事宜，並表示會在9月15日之前完成討論。

微軟表示可以理解川普對TikTok的擔憂及重要性，因此承諾收購TikTok會經過全面的安全審查，並為美國帶來適當的經濟利益，同時，微軟在收購TikTok的過程中，也會與川普及其帶領的美國政府持續溝通。目前，微軟與字節跳動已通知美國海外投資委員會（CFIUS），微軟有意收購TikTok美國業務的意向。

TikTok為避免遭美國政府封殺，日前傳出其母公司字節跳動希望在維持部分持股的條件下，拆分美國業務出售以換得美國業務能繼續運作，而微軟也表示有意收購TikTok美國業務，不過，字節跳動希望能「維持部分持股」的條件，卻不被美國政府買單，這使得字節跳動與微軟之間的收購討論進行得並不順利，預期字節跳動最後仍會同意徹底拆分TikTok美國業務，讓收購案順利進行。

TikTok為字節跳動旗下短影片服務抖音的海外版，在全球地區經累積超過20億次下載，同時在美國境內至少累積超過1.65億次下載，而活躍用戶人數則約在8000萬人規模，今年以來因為新冠疫情讓多個國家/地區閉關，讓TikTok的用戶迅速增加，而使其估值飆升至500億美元。

目前除了在美國業務發展可能面臨受阻，TikTok日前也因為中印衝突影響，導致在印度地區被封鎖，因此也讓TikTok在海外市場布局產生不少壓力。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：微軟、Bloomberg-1、Bloomberg-2、BBC