第二屆的科技觀光得塔推進賽，不論您是純點子派的觀光人，還是技癢難耐的科技人，這邊都有專屬於您的賽場！

2020新冠肺炎疫情來襲，觀光相關產業進入一場寒冬，隨著下半年疫情趨緩解封，又因復仇出遊潮，打擊臺灣觀光品質，究竟該如何突破疫情期間觀光產業之困境與國內旅遊迷思，將其轉化為產業解方升級，也成為第二屆百萬「科技觀光得塔推進賽」之重點主題！當疫情相較於其他國家穩定之臺灣民眾無法出國遊玩時，境外加境內旅遊高達1兆2千億元之消費額，若期望能將其流向國旅，現有之「科技觀光能量」是否能帶領臺灣國旅產業向上提升？

第二屆科技觀光得塔推進賽，本年度擴大競賽主題範圍，除特別針對與觀光產業相關連之國旅疫情時事、年度主題旅遊年外，更有拉高賽事規格與國際接軌之聯合國永續發展觀光目標等，設立三大競賽主題包含：(一)觀光產業振興、優化服務及升級轉型、(二)鏈結觀光局年度主題旅客應用服務、(三)國際接軌及永續發展，鼓勵團隊或企業於三大主題的設計引導下，找出符合場域需求與觀光痛點之即戰力作品與構想。從去(108)年度第一屆「科技觀光得塔推進賽」觀看，有來自12個國家140件作品爭奪百萬首獎，國際規格之科技觀光競賽最終獎落臺灣新創團隊Funliday，其產品已趨於成熟並擁有數十萬各國粉絲使用，使得觀光服務體驗因科技應用而更具便利性；本年度第二屆科技觀光得塔推進賽，則將成熟作品與創意發想分流，讓服務未上線之創意構想不被服務已上線產品掩蓋光芒，期許能網羅更多開發好手及創新點子共同參賽爭取百萬獎金！

本次期望能更直接解決觀光課題，像是因為過多的人潮車潮而影響旅遊品質，該如何能更有效、準確的將景區觀光人潮及車潮分流，使得遊客在享受自在玩樂的空氣同時又能避開擁擠的時段及場域？或是當旅客願意支付較高的價格，享受追求永續美好的風景或深度之文化體驗行程時，如果能於景區導入AI、AR/VR科技體驗，是否能夠降低自然景觀或是文化資產之耗損？另外，政府今年度善意提供了許多不管是對業者或是對遊客之旅遊補助，但是當第一線的民眾或是業者想上網操作申請時，打開網頁卻不知道該從何開始動手，綜上課題皆期望能透過這次的百萬競賽，開發更多能實質協助到你我，能有感優化申請流程以及提升觀光體驗品質的好作品！

第二屆的科技觀光得塔推進賽，不論您是純點子派的觀光人，還是技癢難耐的科技人，這邊都有專屬於您的賽場！本競賽為配合疫情保持社交距離，海選全程採線上操作，只要上傳您的想法，百萬首獎、媒體關注和媒合機會，一次到位！想知道更多科技觀光得塔推進賽競賽資訊請洽官網: https://tourtech.taiwan.net.tw/tw

加值活動再加碼！為了讓科技人能直接與觀光業者面對面跨領域交流，讓觀光人能與科技人能共同創造觀光價值，今年度特設有一系列之免費交流互動工作坊，將於8/13、8/14辦理「跨界實作桌遊工作坊」，分別邀請科技領域(凌群電腦、光合感知...等)及旅遊領域(六福開發、觀光導遊協會...等)專家，透過簡單易懂的桌遊活動，帶領各組學員與講師認識、互動交流，並於活動最後產出近乎能直接報名科技觀光得塔推進賽的小組成果！千萬別錯過加入科技觀光趨勢潮流的最好機會！

活動相關報名連結:

1.競賽官網：https://tourtech.taiwan.net.tw

2.競賽須知下載：https://tourtech.taiwan.net.tw/tw/about/info

3.競賽報名：https://tourtech-signup.taiwan.net.tw/

4.8/13 解密觀光-跨界新趨勢 實作工作坊報名：https://seminars.tca.org.tw/D15m01563.aspx

5.8/14 觀光學會ICT-科技變黃金 實作工作坊報名：https://seminars.tca.org.tw/D15m01555.aspx