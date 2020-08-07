星宇航空的「JX8888 好想出國」微旅行7日起飛，董事長張國煒除精心安排，延長40分鐘航程繞行東沙群島一周外，更在機長廣播強調：我們會堅強走下去。

星宇航空微旅行8月7日一早啟航！星宇航空董事長張國煒親自執飛，吸引188位K董粉絲搶票，30秒內機票搶光，7日上午一啟航，張國煒除親自在飛行高度穩定後，進入客艙導覽4分鐘航程路徑風景，同時也感性喊話「我們會堅強走下去。」獲得乘客掌聲鼓勵，氣氛溫馨。

張國煒跟乘客合影。 星宇航空

星宇航空

「今天是非常特別的班機，飛行高度也會特別壓低，希望讓大家盡情看風景。」張國煒創立星宇航空後，就面臨航空界前所未見的超級挑戰，但星宇也推出微旅行方案，期望逆境突圍，推出的兩天一夜微旅行方案，5分鐘完售，而由張國煒親自駕駛，純飛行體驗跟商務艙8席更在航空迷跟K粉搶票下，5秒完售。

張國煒跟K粉合影。 星宇航空

「在疫情相當嚴重狀況下，大家可以一起飛行非常開心，希望大家繼續支持我們星宇航空，我們會堅強走下去，繼續為大家服務。」張國煒在飛行到穩定高度後，走入客艙親自扮演領隊，導覽沿途風景，也拿出旅程「彩蛋」，也就是加碼延長40分鐘行程，帶旅客繞行東沙群島一圈，讓旅客親眼看到東沙島礁的美景，張國煒也說，這是要為駐守東沙的陸戰隊99旅打氣。

張國煒的機場廣播。

星宇航空乘客不少7點櫃臺開張前，就已經迫不及待排隊等待，甚至有沒搶到票的星粉帶著飛機模型來參與，感受現場氣氛，在旅客逐一量體溫後，旅客穿上反光背心，參訪停機坪上的勤務車，並收到搭機證書。

星宇乘客都拿到證書。 星宇航空

星宇乘客7點就到櫃臺排隊等待，拿到的證書上有張國煒簽名，大呼意外驚喜。 星宇航空

星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，還有最令人驚喜的機長與座艙長簽名，讓喜獲K董簽名的旅客們直呼值回票價。

星宇特地追加40分鐘，繞行東沙群島一周讓旅客欣賞島礁的美景，也為國軍打氣。 星宇航空

在機坪飛機前方，七台耀石灰色系的勤務車隊，一字排開，由星宇地勤人員導引旅客逐台講解車輛的性能與工作內容，包括航機拖車、電動拖車、滾帶車、扶梯車、接駁車、電源車、裝載車。

星宇旅客搭乘接駁車到遠機坪登機，登機坪上參觀各種勤務車導覽。 星宇航空

也有星粉分享搶票經驗，直言比搶演唱會還難，來自新竹的周先生是出動全家人，以手機、電腦一同搶票，才搶得珍貴的二席，周先生表示，從去年星宇航空公布制服時，就非常欣賞新穎時尚的設計感，並希望能一睹星宇空服員的風采。還有劉姓粉絲專程搶了商務艙加大溪威斯汀住宿的豪華套裝，送給爸媽做為特別的父親節禮物。

星宇航空飛行假期體驗航班，班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo飛航，全機共有８個商務艙、180個經濟艙，星宇也透露將有第二梯航程開賣。

張國煒的4分鐘導覽錄音全記錄。

責任編輯：蕭閔云