蘋果知名郭明錤表示，若蘋果被迫全球封殺微信iPhone出貨量恐減30%。

知名蘋果產業鏈分析師郭明錤周日（9日）表示，如果美國政府封殺微信，在蘋果硬體產品中對iPhone影響最大。在悲觀的情境下，iPhone出貨量將減少25%到30%。

川普對微信下通牒，限期45天內中止與美國公司交易

美國總統川普上周五已簽署行政命令，禁止美國公司與微信開展業務，命令將在45天內生效。

蘋果先前回應印度政府要求，從印度App Store中刪除了微信，因此，蘋果仍可能被迫自App Store上移除微信。

郭明錤在報告中稱，如果蘋果移除全球App Store上的微信，那麼蘋果硬體產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。

郭明錤預測，在這種情況下，蘋果硬體產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。其估計iPhone年出貨量將因此而下修25%到30%，其他蘋果硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15%到25%。

若蘋果僅移除美國App Store上的微信，則主要對在美國的微信使用者有負面影響。他估計，iPhone出貨量將因此而下修3%到6%，其他蘋果硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修低於3%。

郭明錤建議投資者減少持有某些蘋果供應鏈股票的股份，以降低投資組合風險。

他補充說，從理論上講，美國政府不應做出不利於蘋果的決定。但是隨著美國總統大選臨近，川普可能會使用更具侵略性的策略，包括要求蘋果從全球 App Store 中刪除微信。

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