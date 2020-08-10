Twitter傳出有意和微軟競購TikTok美國業務，同時TikTok表示最快週二將對川普政府提起行政命令訴訟，抗議日前所頒布的禁令。

繼微軟公開正與TikTok商議收購包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等地的業務，根據《華爾街日報》報導，Twitter也傳出有意競購TikTok的美國業務，並已經針對收購內容和TikTok進行初步討論。

《華爾街日報》表示若由Twitter收購TikTok，接受反壟斷審查的壓力較小，但微軟手握雄厚資金，因此很有機會拿下TikTok美國甚至海外其他國家的業務；另外之前市場也曾傳出蘋果有意併購TikTok美國業務，但已遭蘋果否認。TikTok發言人則表示不針對市場傳言回應。

美國川普政府責令TikTok必須在9月15日之前，將美國業務賣給美國公司，否則將關閉其在美業務，給了想擴張社交領域的美國企業一個機會，但由於這個重大交易必須在期限之前完成，時間緊迫加上過程繁瑣，因此市場認為並不容易。由於TikTok在歐美廣受年輕人的喜愛，是近年最受歡迎的社交App，同時TikTok在上半年疫情期間快速成長，被視為估值最高的獨角獸。

在此同時，《NPR》報導指出，TikTok計畫將在週二，針對川普總統對TikTok頒布禁令，向美國政府提起行政命令訴訟，不僅辯稱川普的行為違憲，更表示川普以TikTok對美國國家安全造成威脅為由，而提出禁令是毫無根據的說法。

TikTok日前透過部落格抗議美國政府發布的禁令，並表示此一禁令可能影響全球企業進入美國市場的意願及言論自由。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge-1、The Verge-2、華爾街日報、NPR、Economic Times、TikTok