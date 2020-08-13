中國亟欲建立製造晶片能力的當下，台積電被曝去年至今已被兩家中國半導體業者挖角超過100位工程師。

台積電身為半導體產業的領導者，正面臨中國企業的暗地攻勢。外媒《日經亞洲評論》報導，從2019年至今，兩家中國半導體業者已挖角超過100位台積電工程師，以加速14nm及12nm晶片製程的發展。

被點名的兩家中國半導體業者，是位於武漢的弘芯以及濟南的泉芯，各自僱用了約50位的前台積電工程師外，也找來前台積電高管帶領。這兩家半導體廠非常年輕，分別在2017、2019年成立，儘管規模很小，但借助中國政府的扶持，其薪資可以給到台積電的2至2.5倍。

雖然弘芯及泉芯致力的14nm及12nm製程，相較於台積電落後至少5年以上，卻是目前中國最先進的製程技術，在中美關係日趨惡化的當下，有助於實現其晶片自給自足，不仰賴外國技術的目標。

中國銀彈出擊，指名要挖角台積電人才

在半導體產業的領先地位，加上語言共通的因素，台積電一直是中國半導體產業挖角人才的首要目標，有不具名的獵頭公司透露，以前中國企業廣納各個公司的半導體人才，但現在他們更精明，只要領先企業的人才，尤其是台積電。

IC Insights今年5月公佈的半導體產業10強榜單中，台積電位列第三與去年排名相同，僅次於Intel及三星，地位可見一斑。而7月Intel宣佈7nm延期推出，讓外界進一步看好台積電的未來發展。

中國最大的半導體業者中芯國際，多年來也聘請好幾位台積電老將，如前台積電共同營運長蔣尚義、前台積電高管梁孟松，以及曾任台積電研發處處長的楊光磊。

順帶一提，蔣尚義去年離開中芯國際之後，便前往弘芯擔任執行長，不過近期有傳言指出，蔣尚義已萌生退意，可能離開弘芯。

《日經亞洲評論》引述消息人士表示，雖然不會立即影響到在半導體產業的領導地位，台積電仍然非常憂心人才不斷流失的現況，也害怕商業機密落入新興中國半導體業者之手，過去就曾要求半導體設備商不能提供中國任何為台積電客制的產品。

台灣半導體人才流失的狀況，已經持續好一段時間，2019年《商業週刊》曾報導，台灣已經流失多達3,000位半導體工程師。除非台灣企業能夠祭出相當的薪資與福利抗衡，否則很難遏止人才失血的現狀。

再加上，因為中美關係日漸惡劣，中國對半導體的扶持力度正不斷加大，前些時候中國國務院才發布最新半導體產業獎勵措施，以免稅10年等政策鼓勵半導體產業發展。未來中國吸收台灣半導體人才的情況，恐怕只會越演越烈。

隨著中美關係日趨惡化，中國亟欲建立自造晶片，不必仰賴外國企業的能力。 shutterstock

針對這起人才流失的消息，台積電則回應員工是公司最重要的資產，聲稱近年來員工離職率低於5%（2018年報告為4.9%），他們會繼續為保留人才付出心力，並採取行動保護公司的智慧財產權。

中國駭客遭披露竊取台灣半導體產業機密，至少7家企業受攻擊

在台積電被曝遭中國企業大量挖角人才的同時，上週外媒《Wired》也揭露，中國駭客正將觸手伸向台灣半導體企業，竊取智慧財產權、原始碼、軟體開發套件及晶片設計等商業機密。

在黑帽資安大會上，台灣資安新創奧義智慧（CyCraft）聲稱，被稱為「Chimera」的中國駭客集團，與中國政府資助的Winnti有所牽連，於過去兩年裡至少攻擊了7間台灣半導體企業。

除了挖角人才外，日前也傳出中國駭客已攻擊至少7間台灣半導體企業，竊取其智慧財產權、晶片設計、原始碼、軟體開發套件等商業機密。 Alex SG via shutterstock

奧義智慧研究人員查德．杜菲（Chad Duffy）表示，這是中國針對台灣半導體產業的策略攻擊，是為了削弱台灣半導體產業的地位及力量，且從根本傷害企業的營業能力。

杜菲認為，中國希望藉此壯大其半導體產業，也連帶損及台灣經濟，影響長期的存續能力，聲稱攻擊遍布半導體產業的上下游，假如所有半導體機密都落入中國手中，他們將變得更為強大。

資料來源：Nikkei Asian Review、Wired