受美國制裁影響，華為麒麟晶片將在九月中停產，對此有分析師指出，華為手機晶片未來供貨來源可能僅剩五個選項，但每一個都是窒礙難行。

華為自家高階晶片受到美國制裁影響即將用罄，該公司上周五表示，9月15日後無法製造海思麒麟晶片。Strategy Analytics的分析師指出，華為智慧手機未來能確保的供貨來源已經所剩無幾，前景黯淡，但也並非毫無轉機。

對華為而言，無法取得高階晶片，將威脅好不容易得來的全球第二大智慧手機製造商寶座，也會因此損失數十億美元銷售。

Strategy Analytics分析師尼爾·莫斯頓（Neil Mawston）表示，憑著晶片庫存和聯發科供貨，華為的智慧手機部門可能熬得過今年，但是未來兩年會非常辛苦—中國以外地區的銷售可能下滑，智慧手機部門規模也會縮小。

美國下禁令，華為未來剩這的5個選項？

美國5月15日發布禁令，任何企業供應給華為的半導體產品若含有美國技術，必須先取得出口許可，該禁令有120天緩衝期，代表9月15日生效，目前所有替華為生產的晶片都趕在這個期限之前交貨。

莫斯頓認為，目前華為有15個晶片業者可以合作，但其中只有五個可能選項，包括：

繼續使用麒麟晶片，最終交由中芯而非台積電生產

外包給紫光展銳

外包給台灣的聯發科

外包給南韓三星電子

等待美國政府取消高通禁令（華為被美國列入不可靠實體清單，因此高通無法出貨給華為）

不過莫斯頓指出，這五個選項同樣面臨艱鉅的挑戰。首先，中芯同樣使用美國設備生產晶片，代表無法供貨給華為。中芯的技術也遠遠落後台積電，目前麒麟晶片以7奈米製程生產，但中芯何時能以7奈米技術量產還是未知數。

中芯同樣使用美國設備生產晶片，也無法供貨給華為。 中芯國際

再來，紫光展銳有能力自行設計晶片組和生產低階半導體，卻不符合華為需求，需要好幾年的時間才能提高規模和品質。

三星則是自行生產晶片組Exynos，而華為又是三星在手機領域最強大的敵手，例如，華為第2季智慧手機出貨量省度超越三星，躍居全球第1，因此三星可能不願和華為共用晶片。況且，三星在政策方面通常站在美國同一陣線。

至於高通，雖然《華爾街日報》在周末的報導指出，該公司正在遊說美國政府改變對華為的禁令，但隨著11月的總統大選即將到來，這段期間美國的立場不大可能軟化。

莫斯頓表示，這使聯發科變成華為短期內最有可能求助的對象，聯發科生產中低階行動裝置的晶片。但這個做法長期而言有風險，因為聯發科某些東西仍使用台積電技術生產，或許仍然受限於美國禁令。

總統大選結果成華為存活變數

美國11月總統大選的結果可能會是華為智慧手機部門存活的關鍵。如果民主黨前副總統拜登（Joe Biden）勝出，美國對中國的科技政策可能轉向。

多倫多顧問業者Center for Innovating the Future（CIF）研究地緣政治的學者阿比瑟爾·普拉卡什（Abishur Prakash）說，拜登陣營正在擬定科技地緣政治政策，為了贏得美國企業如高通的支持，可能提議取消對華為的出口禁令。另一方面，川普陣營為了獲得支持，或許也會放寬限制。

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莫斯頓則說，另一個可能的發展是，高通獲准供應現成晶片給華為，但華為無法再像現在一樣自行設計晶片。Canalys分析師妮可·彭（Nicole Peng）說，如果華為只能使用標準化產品，將無法凸顯自己和Oppo、Vivo、小米等對手的差異，競爭優勢流失。

另一條出路：出售海思半導體？

Counterpoint Research研究主管尼爾·沙（Neil Shah）說，華為也可能考慮出售晶片設計部門海思半導體，例如和聯發科合併，並把技術和智慧財產權轉移，以生產專屬華為裝置的晶片組。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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