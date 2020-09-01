2020台灣創新技術博覽會，擴大展出規模，內容多元，預計吸引超過2萬名國內外專業買主及一般民一般民眾參觀者。歡迎業者至官網搜尋展覽活動及參觀資訊。

前進2020台灣創新技術博覽會

「2020年台灣創新技術博覽會」由經濟部、科技部、國防部、教育部、衛福部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、環保署、中研院聯合主辦，智慧財產局及工業局策劃，外貿協會及工研院共同執行，將於9月24日至26日在台北世貿一館盛大登場。本展將臺灣打造為跨國產業技術交易平台，除了國內指標性廠商參加外，主辦單位亦廣邀知名國際企業及機構共襄盛舉，包含康寧(Corning) 、微軟(Microsoft)、西門子(Siemens)、羅技(Logitech)、思科(CISCO) 等，將展出近百項創新技術，內容豐富，精彩可期。

創新技術亮點搶先看 防疫相關最有感

因應零接解商機，遠距工作的盛行催生出許多視訊軟體如微軟 Microsoft Teams，隨時隨地滿足開會需求不受空間限制，透過跨平台一致的體驗來進行線上會議，分享關聯資訊和內容，並利用 AI 提供協助，讓線上會議更有效透過高品質音訊、視訊和螢幕畫面分享獲得安全的會議體驗。

Microsoft Teams 線上會議軟體示意圖 中華民國對外貿易發展協會

Microsoft Teams 線上會議軟體示意圖 中華民國對外貿易發展協會

新世代防火牆 提升資安防護兼顧企業未來

思科 Firepower 1000 系列，為企業提供絕佳保護，全面可視性及管控度，迅速偵測並排除威脅。其設計可將安全服務最佳化，且不影響網路效能。特別適用於台灣中小型企業營運規劃與網路架構，可立即幫助企業大幅提升資安防護，更能完整兼顧企業未來。

思科Firepower 1000 系列 中華民國對外貿易發展協會

思科Firepower 1000 系列 中華民國對外貿易發展協會

跨虛實 智慧健身開創無限可能

隨著影像與體感科技的高度發展，讓人類可以在現實與想像世界中，自由穿梭，體驗虛實跨界的多重感受。CYCLE BOXER於市場上首創結合腳踏車及拳擊運動的革命性產品， 結合拳擊和踩踏運動的身、心、 腦之訓練器材，搭配App，使用者可逐步記錄每一次的運動狀態，並根據每次運動的打擊準確率、卡路里消耗量、騎乘總距離、腳踏車每分鐘迴轉數、連續打擊正確數等，做到更好的健康自主管理。

CYCLE BOXER拳擊飛輪 中華民國對外貿易發展協會

CYCLE BOXER拳擊飛輪 中華民國對外貿易發展協會

三大主題館 展現智慧價值 打造強韌新生態

今年「創新領航館」聚焦台灣5+2產業的跨域應用，精選105件展品，展出智慧製造、數位服務、智慧生活 、健康防疫等技術，讓外界看見後疫時代韌性台灣的智慧未來。「永續發展館」則以綠色產業鏈為主軸，緊扣創能、儲能、節能與系統整合，展現臺灣科研技術。「未來科技館」特別聚焦AI與AIoT、 醫材、生醫與照護三大主題，包含13家Taiwan Tech Arena國際新創廠商與2家國際邀展廠商。另因應疫情加強線上展示以虛實並進，提供線上觀展服務、One on One Matching 精準媒合交流、結合論壇直播可即時互動交流，跨越國界與時差。

2020台灣創新技術博覽會與科技部跨部會打造「未來科技館」，強強聯手、跨界激盪擴大展出規模，另與「台灣國際水週」及「台灣國際循環經濟展」同期展出，將發揮加乘效應，拓展多元合作網絡及技術加值商機，內容多元，預計吸引超過2萬名國內外專業買主及一般民眾參觀者。歡迎業者至官網搜尋展覽活動及參觀資訊。

台灣創新技術博覽會

時間： 2019年9月24日(星期四)~9月26日(星期六)

地點： 台北世界貿易中心展覽一館

網址： https://www.inventaipei.com.tw/zh-tw/index.html

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