玉山金新領導梯隊成形，接下來發展金融科技的策略是什麼？玉山銀行董事長黃男州給出了關鍵字——「生態圈」。

「雖然會增加競爭，但餅會長得更快。」面對將開業的三家純網銀，玉山銀行董事長黃男州，在法說會上一派輕鬆說道。

玉山新領導梯隊正式成形，六月董事會上，宣布原玉山金控總經理黃男州，升任玉山銀行董事長，總經理一職由前玉山金控財務長陳美滿升任，玉山銀行總經理則由前玉山金控策略長陳茂欽升任。上週五的（14日）的董事會中，也通過提名台大資訊工程學系教授張智星，擔任科技長。

玉山銀行

接下來，玉山發展金融科技的策略是什麼？黃男州給出了關鍵字——「生態圈」。

獲客模式轉變，黃男州：會有更多生態系出現

黃男州認為，銀行在轉型過程中，「場景金融」的發展，會是接下來的重點，而要把金融服務融合到場景中，銀行必須尋找更多合作夥伴，建立出金融生態圈，他預言接下來：「會有更多生態圈的合作，更積極的出現。」

要建立生態圈的前提，是銀行服務本身要先數位化。以玉山金來說，截至今年第2季，信貸、基金、外匯、信用卡申辦等交易超過6成在數位通路完成，「數位應用越來越多，顧客分行去得少，」黃男州認為，必須透過線上線下全通路應用，來經營數位時代下的顧客關係。

過去，「信用卡」是銀行主要的獲客工具，又以高額回饋、獨家聯名卡獲客效果最好，不過大打補貼價格戰，短期內雖能見效，卻不利於長期維繫顧客忠誠度。

今年以來，台新、國泰都紛紛提出金融生態圈規劃，透過把自家金融服務嵌入合作夥伴服務中，或是把各品牌服務集結到自家APP中，透過會員經營、點數、相互導客，經營數位獲客通路，那麼玉山金的策略又是什麼？

瞄準生態圈，從擅長的支付下手

發展生態圈，黃男州分析共有三大模式，分別是加入別人的場景的「銀行即服務（Banking-as-a-Service）」、自己建立平台的「銀行即平台（Banking-as-a-Platform）」以及銀行開放客戶數據的「開放銀行（Open Banking）。」

目前， 玉山會先鎖定銀行即服務的形式 ，把自家的金融服務，融入合作夥伴的場景中。

黃男州認為，玉山目前信用卡市佔第二、銀行兼營電支業務排第一，在「支付」這塊是有優勢的，會先與企業合作提供服務。

例如，今年七月玉山推出「行動付款通」服務，這是一款新型態的轉帳服務，電商業者可以透過API串接行動付款通，消費者在結帳時，只需要透過行動銀行App指紋或密碼安全認證，就能付款，不需要輸入轉帳帳號及金額，成為業界首創。

今年七月玉山推出「行動付款通」服務，讓消費者在結帳時，只需要透過行動銀行App指紋或密碼安全認證，就能付款。 shutterstock

目前也已經有線上遊戲、伴手禮網站等業者陸續導入，未來也會鎖定電商、外送、旅遊住宿等平台合作，好處是可以提升商店的訂單成功率，以及付款體驗。

玉山先前也推出全自動化貸款平台「e速貸」，結合人工智慧，最快58秒可以核貸，黃男州提到，電商業者可能會有融資需求，如果把「e速貸」串接到電商平台上，就能讓需要資金的顧客，快速取得。

此外，未來疫情趨緩國際旅遊復甦後，也可以將外匯業務，跟旅遊網站結合，讓消費者在訂行程時，順便換匯。

黃男州認為，生態圈要的關鍵，在於合作夥伴彼此要有強大的信任基礎，才能確保服務的穩定與安全，而玉山身為專業金融業者，「各行各業都可以跟我們合作，不會有競爭，」而以場景金融為基礎的生態圈，會是接下來玉山非常重要的數位策略。

責任編輯：蕭閔云