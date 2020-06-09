有在關注Podcast的人，近來不時會聽到有人問：「你有聽《股癌》嗎？」這個突然間爆紅、讓廣告主一個月就賺進400萬的股市財經頻道，到底是何方神聖？

走進《股癌》主持人謝孟恭位於地下室的錄音間裡，寬敞的空間裡布滿許多樂器，吉他、貝斯、鋼琴與一組電子鼓，看上去就像是一間練團室。桌面上擺著的，則是錄音用的混音器與麥克風。平時錄製Podcast時，謝孟恭就戴上耳機，花個半小時分享他對股市投資的觀點。講完了也不剪輯，就這樣上傳出去。

「Podcast太適合我這種懶鬼了。」謝孟恭直說。

《股癌》是今年度討論度最高的一個股市財經Podcast節目。自今年2月底上線後，短短一個月就殺進Apple Podcast排行榜第一，將蟬聯約2年的冠軍《百靈果》請下神壇。一夕之間，這位半路殺出來的現象級Podcast新秀成了話題，許多人開始爭相問起：「你有聽《股癌》嗎？」

這個說法並非誇飾。攤開Google Trend的搜尋統計表，可以看見過去3年來，「Podcast」一詞在台灣的搜尋量都相對維持在低點，直到今年2月底開始急速上升了約50%，與《股癌》開播時間不謀而合。

podcast的搜尋熱度

用輕鬆幽默的口吻分享對國際市場的觀察，讓《股癌》成了Podcast市場上獨特的存在。而主持人謝孟恭給人的第一印象，就是他的說話方式果然跟在節目上並無二致：語速快、邏輯清晰且少有贅字——對的，在《股癌》節目裡我們不把髒話當贅字看。

「我本來是想，如果能在投資類別封頂就不錯了。沒想到直接打進主流排行榜第一，真的蠻意外。」謝孟恭說。事實上，對這個27歲的小伙子而言，他的經歷可能比多數人還要峰迴路轉。

從機師到Podcast主持人，想做什麼就做什麼

謝孟恭笑說，自己人生做過的許多決定就像在擲骰子，前面擲出了許多零──大學考進輔大法律，結果發現自己根本不喜歡法律；新工作到職第一天被炒掉，至今不知道原因是什麼；努力考試成為機師，結果服務的威航卻收掉了，連資遣費都沒有。這些經歷啟發他：「很多嘗試到最後就是會無疾而終嘛，這很正常。」

謝孟恭過去曾是機師。圖為他於台東訓練基地留影。 謝孟恭臉書

有趣的是，他似乎是一個不斷轉換跑道的人。法律系畢業後考上機師，遭公司資遣後卻又轉而從商，找了一個顧問工作為正職，同時與朋友一起經營旅館。

閒暇之餘，他開始嘗試錄YouTube，本想學習偶像、美國知名節目主持人Joe Rogan一樣，透過深度的訪問把受訪人的知識與心法給引導出來。拍了兩個月後，謝孟恭累積約一千個訂閱戶，其實比他自己預想的成果來得好，但他仍舊選擇停止更新。

「（拍影片）有點力不從心的感覺。攝影、剪接等都要顧，要真的做好可能需要一個團隊，但我又不打算投資那麼多。」

2019年初，謝孟恭開始經營《股癌》粉絲專頁，以財經股市為主題，分享他在22歲投入股市後累積的觀察。直到今年2月，他靈機一動想說，Podcast或許會是不錯的新管道。

於是他正式擁抱Podcast這片新藍海，成立《股癌》頻道。怎知短短三個月內，《股癌》聽眾人數從0暴增到約20萬人、就連廣告業配價格也翻了20倍。問他有什麼跟經營YouTube時不同的策略嗎？謝孟恭坦言，其實真的沒有。「我連講話方式都跟以前一樣，沒什麼變。」

不需要剪輯，就是簡單聊天，Podcast太適合我這種懶鬼了

《股癌》的爆紅，可說是在一個天時地利人和的時間點上。根據證交所統計，今年2月新開戶數為13.7萬戶，較1月的3.02萬戶大幅增加，其中年輕人占了大多數。對這些新手而言，《股癌》或許會是一個可以指點迷津的角色。

此外，個性鮮明、講話嗆辣的Podcast前輩《百靈果》，過去兩年來也默默在台灣Podcast圈培養了一群習慣於美式直白風格的聽眾。而《百靈果》在邀請謝孟恭上節目後，也再次為《股癌》納進了更多聽眾。這些背景因素，加上謝孟恭的邏輯分析與個人魅力，一起把《股癌》推上了高點。

Podcast浪潮正在台灣崛起，右起為《百靈果》主持人凱莉、《股癌》主持人謝孟恭、「社群教母」張嘉玲、《德國之聲》記者鄒宗翰、資深駐外特派員范琪斐。 謝孟恭臉書

話說回來，股齡五年的謝孟恭，說實在稱不上資深。在爆紅之後，更多的檢視想必也會隨之而來。但他其實並沒有感到什麼壓力，畢竟對他而言，自己就只是在做興趣而已。

謝孟恭認為，在市場上保持彈性、隨時基於新資訊調整判斷是基本態度。「所以說，打臉自己可能會是常態。但如果你問巴菲特、賽斯．克拉爾曼（Seth Klarmen）等知名投資者，他們也都會告訴你，未來是不可預測的。」

因此，謝孟恭也不怕《股癌》是否會暴起暴落。他直說：「搞不好三個月後就沒人理我啦。」但他之所以能夠快速圈粉，也得歸功於他每天從海量的資訊中搜集出自己需要的元素、並且迅速做出判讀的能耐。這背後沒有運氣，而是平日訓練下培養出來的習慣。

股癌圈粉心法：重點簡明扼要，風格幽默嘴砲

滑開謝孟恭的手機介面，裡面全是不同的新聞資訊App。他說，他會把零碎時間都拿來讀資料。通勤看、睡前看、玩電動打輸了，等下一輪遊戲開始前也看。22歲就開始進入股票市場的他，每天大概花三到四小時來閱讀，書、新聞、社論都在涉獵範圍。

「美國對沖基金每一季會公布13F報告，揭露他們持有的股票。這些市場贏家是一定要看的；新聞資訊的話，就是避開偏頗的新聞媒體，」謝孟恭說，「以美國來說，CNN很左膠、Fox News是右膠，這種最極端的我就不會看。」（編按：左膠泛指不切實際的左派理想份子。右膠則泛指過度僵化的右派保守份子。）

謝孟恭強調，他自己沒什麼「最喜歡」的資訊來源，只要確保資訊不是假的，剩下的重點就是如何解讀這個資訊。「我一直很想溝通一個觀念，那就是我們這個時代不需要太多資訊，需要的是判讀力。」

「好比說最近美國禁航中國的爭議，你如果訊息判讀錯誤，消息一出來你會覺得全球航空業要完蛋了、中美要打仗了。但過了幾天，中國讓步了，美國航空股就大暴漲。其實沒那麼嚴重，談判手段而已。」謝孟恭舉例說。

至於謝孟恭怎麼知道什麼樣的題目讀者會有興趣？喜歡寫作的他，過去一年來做了許多練習。從評論華航罷工的文章獲得近5,000個分享、受周刊轉載，再到分析瑞幸咖啡作假帳的幕後故事得到近8千個讚數，他慢慢培養出了新聞眼，並懂得如何將事件的精華給萃取出來。

也因此，你在《股癌》的臉書專頁或Podcast上得到的東西很簡單：一個事件、加上一個解讀。沒有鉅細靡遺的背景、也沒有長篇大論的釋義。簡要明瞭的資訊核心，再用嘴砲幽默來畫龍點睛，正是《股癌》在這個資訊爆炸的年代裡竄紅的一大原因。

一個月大賺400萬，廣告主直呼「股癌太扯了」

《股癌》的爆紅，也進一步活絡了台灣的Podcast市場。畢竟聽眾變多了、產製者變多了，連廣告主也變多了。

「2月剛開始做節目時，財經類型節目只有4、5個吧，到現在大概都有4、50個了。」謝孟恭說。其中，原本就有臉書專頁的《財報狗》、《IEObserve 國際經濟觀察》也都紛紛加入，跟著把臉書上的讀者也導流到Podcast上，整個池子也慢慢擴大。

而《股癌》的熱度，也讓許多廣告主開始將眼光投放到過去從沒考慮過的Podcast市場上。其中最有遠見的，莫過於《股癌》的第一個廣告主，寢具新創品牌「眠豆腐」的創辦人張育豪。

喜歡聽Podcast的張育豪，本就打算在今年撥一部分行銷預算，拿來支持台灣的內容創作者。而某次他在聽到身邊朋友討論《股癌》後，就聯繫上了謝孟恭，要向他買廣告。

「3月底的時候我們向《股癌》買了第一次廣告，並透過折扣代碼來追蹤。沒想到4月底結算的時候成效破百萬，我想說很不錯嘛，就又買了第2次廣告。」張育豪說，「結果5月底時成績出爐，最後竟然破400萬！我只能說，真的太扯了。」

眠豆腐的統計尚屬內部資料。外界真正開始覺得Podcast廣告可行，可能是在《股癌》接了樂天Kobo電子書的廣告之後。當時，謝孟恭在節目上推薦的幾本電子書馬上就竄上樂天排行榜，前3名全包辦。對於較難追蹤數據成效的Podcast廣告來說，排行榜的名次讓《股癌》的推銷力有目共睹。

《股癌》推薦的幾本樂天電子書包辦排行榜前三名。對於較難追蹤數據成效的Podcast廣告來說，排行榜的名次讓《股癌》的推銷力有目共睹。 謝孟恭提供

「玉山證券富果帳戶也是，兩天內就有1,500人去開戶。欸這跟網購不一樣耶，網購你只要隨便點幾下、開戶可是很麻煩的。」也難怪謝孟恭會笑說，自己推銷東西沒別的策略，就是「賣爆」。不到三個月的時間，他的廣告價位已經翻了20倍。

這樣的成績，身為Podcast前輩的《百靈果》主持人凱莉也覺得驚人。「我們的價位也翻了20倍呀。只不過我們花了快兩年。」她笑說。

《百靈果》很早就耕耘Podcast領域，隨著《股癌》、《科技島讀》等節目加入，也把台灣Podcast的池子愈做愈大。 國際狗語日報 X 百靈果News粉絲專頁

不過，這代表台灣的Podcast市場開始成熟了嗎？謝孟恭不這麼認為。他說，目前廣告接最大的應該就屬他和《百靈果》為主，畢竟現在Podcast的廣告制度還在一個瞎子摸象的時期，沒有公定價，大家喜歡先拿龍頭來做嘗試。

「我想，要建立出一個商業模式還需要一段時間，但那可能也不會太久。」謝孟恭指出，過去Podcast上都是一些知識型的節目，現在也開始出現如《台灣通勤第一品牌》這種幽默、輕鬆的節目類型。節目主題越多元、聽眾也就會越多，市場自然也會越趨成熟。

別輕易受騙！《股癌》要為股市新手上裝備

值得注意的是，即便廣告收入上升了，謝孟恭仍舊只把Podcast當作是自己的副業。然而隨著聽眾持續增加，副業的壓力理應也會越來越重。我好奇問道：「關於這個Podcast，你有想過要見好就收嗎？」

一聽完問題，謝孟恭想必認為我犯了散戶的通病。他回答：「見好絕對不收。見好就一定要繼續做下去。」

「我現在的Podcast，聽眾愈來愈多、業配愈接愈高，我不可能收。除非我知道自己後繼無力了、排行怎麼樣都只有三十、四十名，我才可能選擇不做。」

謝孟恭有次在分析社交軟體Tinder母公司MTCH時，列出了該公司歷史上的幾次新高點，後來都不斷繼續上漲。那時他曾在貼文上寫：「當你發現有一件事情做得很好，那你就該一直做下去、加強投入，因為你不知道極限在哪裡。所以不要低估自己的能耐。」

事實上，起初做Podcast只是做好玩的謝孟恭，也已經開始在現有的基礎上，實踐下一個新的想法——只不過這次不是為了滿足自己，而是為了拉一把那些想踏進股票市場的新手聽眾們。

「台灣財經界太亂了，裡面每個人都想從你身上撈錢，騙子還很多。我想提供一個地方，讓新手起碼能從廢物，提升到菜雞。」言下之意是指，即便你還是很弱，但至少你不會那麼好騙。

為此，謝孟恭另外開設了一個Telegram社團，目前人數已達1萬5,000人。他邀請許多市場上知名的財經與投資KOL加入社團，免費提供社團成員一些觀點與建議。

「之所以會取名『股癌』，其實就是因為，你一旦進入股市，你每天就是會陷入漲跌數字裡，像得了難治的癌症一樣，形影不離。」謝孟恭說。

不過一般癌症要人命，《股癌》想做的，卻是讓沉浮股市裡的新手，能在茫茫股海中能得到一絲幸福感。

股海無涯，不過我們還有股癌。各位小菜雞們，抓緊了。

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責任編輯：林美欣