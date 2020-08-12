台新金獨缺壽險版圖，一直是董座吳東亮長年心中所掛念的未竟之志。11日晚間，台新金董事會決議用55億元併購保德信人壽100%股權，正式跨足保險業務。

銀行、證券、保險是金控重要的三隻腳，台新金多年來獨缺壽險版圖，一直是董座吳東亮心中所掛念的未竟之志，現在終於有了大轉變。

11日晚間，台新金董事會決議用55億元併購保德信人壽100%股權，正式跨足保險業務領域，補齊金控第三具業務動力引擎，懸缺已久的拼圖拼上，一圓吳東亮保險夢。

55億元拿下保德信人壽，金控總座：物超所值

台新金控是一家以消金銀行為主體的金控，以去年（2019）數據來看，營收占比有高達82%來自銀行、4%來自證券，旗下一直沒有保險子公司。

今年二月，保德信人壽宣布規劃出售的消息，台新金就積極備戰想拿下。同一時間，競爭者還包括了玉山金、聯邦銀、第一金等業者。

不過，玉山金、聯邦銀因為出價太低，早早就被排除；第一金因為金控董事長廖燦昌涉嫌捲入遠航弊案，因而選擇退出，最後由台新以55億元新台幣，成功併購保德信人壽100%股權。

值得一提的是，55億元是七月初提出的收購價格，而到正式宣布消息的8月11日期間，保德信人壽的保費收入持續成長中，台新金總經理林維俊難掩興奮的表示：「這個價格是物超所值。」

林維俊表示，收購期為兩年，不過，考量到利率會有變化，利率每增加1個百分點，收購金額就會上調1.5億元，上調上限為30億元，也就是說，最終收購金額可能落在55~85億元之間。

林維俊強調，公司在備妥相關文件後，會向主管機關正式提出股權交易申請，最終併購案仍須待金管會點頭同意。

花半年備戰，不排除出售彰銀持股

事實上，台新金前後花了約半年的時間才終於成功拿下保德信人壽。林維俊透露，他在金管會前主委顧立雄、現任主委黃天牧任內，都各拜訪過一次主管機關，積極說明併購計畫，展現強大意願。

針對併購資金來源，林維俊解釋，短期內會暫時動用借款，以利快速完成交易，不過後續會有長期配套，暗指可能是出售彰化銀行持股。

台新金目前持有彰銀 22.5% 股權，林維俊昨日舉例，以10日彰銀股價18.3元計算，只要出售3% 股權，就能拿回近55億元，即便持股因此降低到19.5%，也還是第一大股東，一旦台新金最終決定出售彰銀股票，就會是2005年買入彰銀以來，首次出脫持股。

金控三引擎完備，保德信人壽員工全數留任

這次台新金要收購的台灣保德信人壽，是美國保德信金融集團在台持股100%的子公司，主要販售壽險保障型商品。

台新金表示，保德信人壽在台灣深耕超過30年，在台灣外商保險公司中，總資產排名第四，「在財務體質、保單持續率、銷售服務品質以及企業社會責任等方面均表現優異，更是唯一榮獲金管會八度認可的模範壽險公司。」

收購成功完成後，台新金將順利補齊原本獨缺的保險版圖，透過銀行、證券與保險三大業務資源整合，發揮加乘效果。

台新金強調，未來併購完成後，保德信人壽員工將全數留任，原本保戶權利亦不受影響。

責任編輯：錢玉紘