受到疫情影響，六角國際更加肯定數位轉型是必須要走的方向。必須往這三個方向執行，未來還要把這三招推向國際市場。

創立於2004年的六角國際，以旗下的手搖飲品牌「日出茶太」最廣為人知，目前在全球分店數逾1,000間，插旗橫跨6大洲、45個國家。子公司王座國際餐飲集團則是代理和經營杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將等餐飲品牌。

從年初開始的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，加速了六角國際借重數位科技力量的決心。「由於我們主要的生意在國外，防疫沒辦法像台灣這麼好，所以我們公司必須往數位化轉型，」六角國際董事長王耀輝說。

而數位轉型的方向將會朝會員體驗、電商新零售、智能店鋪三大方向佈局。在台灣實驗成功之後，還要進一步將這3招推到國際市場：

六角國際董事長王耀輝與執行副總王麗玉。 蔡仁譯攝影

第一招：品牌會員體驗升級

自從在2018年底推出「六角美食通」App之後，六角由旗下8個品牌的會員點數累點、兌點出發，在去年近一步推出支付功能。在今年，又推出了票券轉贈與訂閱制服務。只要支付200元訂閱金，6個月內可享杏子豬排與段純貞牛肉麵不限次數升等套餐，目的就是要開始認真經營回頭客。

不僅是在台灣推廣會員經濟，六角國際在國際市場也同樣在向代理商推廣此理念。目前，在澳洲已有70萬App會員、印尼30萬、加拿大也有將近20萬。

第二招：拓展跨境電商商機

同時，在近期六角國際也開始與品牌新零售解決方案公司91APP合作，打通線上與線下系統，將App、實體店、跨境電商融合。也就是說，往後只要打開「六角美食通」App，無論身在何地，都可以買到六角國際旗下品牌推出的商品。六角也為此開發了許多適合電商銷售、配送的產品。例如，即沖即飲的日出茶太珍珠奶茶、珍珠奶茶口味捲心酥，還有可以常溫保存、加熱即可食用的段純真牛肉麵。

由91APP的經驗看來，「當把跨境電商服務打開後，大約可以佔總業績10~20%，而且是很短的時間之內，」91APP董事長何英圻觀察。

目前，在「六角美食通」App中，每月營收大約100萬新台幣，展望未來，王耀輝期許這個數字能進一步提升至300萬。

為了發展跨境電商，六角國際開發了多款適合遠距離配送的商品。 程倚華攝影

第三招：推出人機協作智慧商店

為了協助全球日出茶太做到更加標準化、系統化，六角從去年開始投入智慧商店的開發工作。也在今天正式宣布第一間「智能店鋪 iChatime」在竹北正式開幕。從消費者一進到店內，就會看到自助點餐機，接著由店員與機械手臂協作出茶飲。

「過去2～3年，大家投入科技店比較像是品牌示範，但我要它成為商業店。」六角國際執行副總經理王麗玉預期，在智慧商店的輔助下，1人就可以完成4人的工作量。在人力成本上，可以減少30~50%，製作時間預計可以減少60%。

王耀輝說明，「全球人力薪資都在調漲，像是在六角有子公司的澳洲，在國定假日每小時大約要付一個人1,000元台幣工資。」但「智能店鋪 iChatime」不僅可以保留真人服務的溫度，也可以確保流程標準化，減少人力培訓成本。而且投入成本與一般門店相差不遠。

不過，目前在竹北開設的第一間「智能店鋪 iChatime」，其實僅達成王耀輝心中8成的期待。未來還會持續改良店內設備，並預期今年於台灣再展店，明年開始，就能將「智能店鋪 iChatime」推向國際。

責任編輯：錢玉紘