momo、PChome兩大台灣電商平台在近期陸續公布上半年成績，momo依然蟬聯業界龍頭，不過兩者都創下歷年營收、獲利最佳成績。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，電商宅經濟持續發酵。經濟部統計處的數據指出，在2020年第二季，電商占整體零售的銷售比例來到8.8%，雖然比美國的11.5%來得低，卻是台灣的歷年新高。這樣的好成績，也反應在momo富邦媒與PChome網路家庭兩大電商平台的上半年財報中。

momo富邦媒與PChome網路家庭皆在營收、獲利兩項指標上創下歷年新高，表現亮眼。而在這兩指標上，momo富邦媒也持續蟬聯台灣電商龍頭寶座。

在今年上半年，momo富邦媒蟬聯台灣最大電商龍頭寶座。 momo富邦媒

momo、PChome皆在上半年寫下營收歷史新高

momo富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，其中電商營收占9成以上。在今年上半年合併營收約新台幣309.4億元，較去年同期成長31.4%，營業利益約新台幣9億元，每股盈餘(EPS)6.51元，年增28.9%。為歷史同期最佳紀錄。

另一方面，PChome網路家庭上半年合併營收為209.73億元，營業利益2.08億，與去年同期相比成長71.6%，每股盈餘1.55元。儘管每項指標成績都次於momo富邦媒，但PChome也在上半年達成營收突破2百億的里程碑，同時也在營收與獲利同樣創下歷史新高紀錄。

面對這樣的好成績，momo與PChome都認為，主要是受惠於上半年疫情動的宅經濟影響，讓消費者的購物習慣轉移到線上所致。

PChome持續加重行動端布局，今年上半年行動端已占全站流量逾60%。 PChome

營收、獲利比不過momo，PChome持續優化購物體驗

儘管在營收、獲利的數字上，，PChome從2018年雙11之後就逐漸落後momo，而且差距逐漸拉大，但今年上半年的許多指標中，可以看到PChome持續優化購物體驗的成效。

PChome指出，在站上的首購加入新客成長快速，上半年會員數年增80%創歷史新高，已突破1,200萬會員數。

同時，PChome也持續加重行動端布局，今年上半年行動端已占全站流量逾60%，並帶動上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30%的亮眼表現，其中又以25~44歲年輕族群占多數。同時，PChome也持續深耕女性市場，目前女性消費占比已超過50%。7月亦持續領先同業結盟「悠遊付」，力拼全台最多行動支付服務的電商平台。

在Pi拍錢包方面，會員數也已經逼近百萬，合作通路擴增超過18萬店點。

展望未來，PChome表示，將持續連結Pi拍錢包各項服務，快速擴大P幣生活圈。momo則將持續深化與品牌合作，提供消費者兼具廣度與深度的商品選擇。

責任編輯：錢玉紘