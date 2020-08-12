疫情對B2B外貿市場帶來衝擊，促使台灣許多中小企業投入跨境電商。台灣的美甲廠商心緹早已佈局電商通路9年，今年上半年的營收就比去年同期大漲了4倍。

從今年初開始的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，不僅影響了全球B2C實體零售，同時也對B2B外貿市場帶來衝擊。

以往，外貿市場都依賴實體展會媒合。但自從疫情爆發以來，實體展會受到限制，大量線下買家轉移至線上進行搜索、交易與採購。跨國B2B採購平台阿里巴巴國際站在疫情爆發後，整體流量達到3位數成長，整體線上訂單也成長了74%。

在台灣經營16年的美甲廠心緹（Ostar Nails）於疫情期間，傳統貿易營業額掉了7成，但透過電商的業績逆勢成長，2020年上半年業績即超過去年整年的1.5倍。

「現在的趨勢就是電商，我們就是想要把電商擴大」，心緹企業品牌總監江芝儀說，展望未來後疫情時代，將會減少參與實體展會，把重心逐步轉向以電商外貿。

王湘湄說，阿里巴巴國際站原本是傳統外貿的競爭對手，但由於二代接班電商通路，就全心投入跨境電商。 賀大新攝影

二代接手16年指甲油代工廠，點燃電商新契機

時光回到2011年，心緹企業執行長王湘湄的一雙兒女江芝儀與江廷峰，都回到家族企業中幫忙生意。同年在江芝儀的主導之下，開始經營自有官網、進軍電商市場。

在這之前，心緹一直靠著傳統外貿的方式替國際專業美甲用品品牌代工，2011年後才開始針對美甲師這個族群，開始做B2C的商品開發。

「那時候從傳統行業轉型，其實我們不是很看好這件事」。江芝儀回憶，當時只是抱著試水溫的心情，一個人開始搭建自有官網銷售，同時也透過經營Facebook、Instagram等社群平台，試著打進國際市場。

江芝儀回憶，2011年開始投入電商前期，其實並不看好市場，只想試試水溫。 賀大新攝影

靠「鏡面粉」翻紅，阿里巴巴國際站主動敲門

轉型電商的信心起源於一個可以把任何指甲油加上金屬光澤的「鏡面粉」。「當初是藉由官網，先透過Facebook、Instagram推到美國去，國外爆紅之後再紅回台灣。」江芝儀說，當時鏡面粉使用說明的YouTube影片流量，足足比其他影片多了20倍。在台灣舉辦產品分享會時，有超過百位美甲師出席，就是為了這一個鏡面粉。

到了2017年，阿里巴巴國際站主動敲門。「當時我們做傳統貿易，阿里巴巴國際站就是在搶我們生意，」王湘湄笑著說，「剛好小孩子回來上班，就投下去做了。」

說到在阿里巴巴國際站上的成績，江芝儀回憶，第一年基本上沒有什麼業績，是從第二年才開始獲利，這也讓心緹對整個電商市場的投入更有信心，第二代的自有品牌與電商通路新策略都能繼續營運。

由於看好電商市場，心緹將藉由阿里巴巴國際站展開第二個自有品牌規劃，進攻B2C的OEM市場。 賀大新攝影

國際美甲師因疫情開始自創品牌，營業額大增4倍

即便第二代的生意已經可以養活電商部門，不造成整個企業的負擔，在2018年時，電商依然只有佔總營收的1%。不過，在今年疫情的嚴重衝擊下，傳統貿易量大跌7成，佈局9年的電商竟成了重要通路。

由於世界各地的美甲師各有自己擅長的手法、風格，需要不同稠度、顏色的美甲產品，因此在心緹的自有品牌生意中，80%是客製化產品。江芝儀分析，「美甲師平常非常忙碌，現在終於開始有時間創造自己的品牌，這就是疫情的時候我們（心緹電商）沒有退，反而成長的原因」。

疫情爆發後，透過阿里巴巴國際站，讓心緹接觸到超過40個國家的客戶，也成功讓電商佔整體營收的比例提升到20％。今年上半年，心緹在阿里巴巴國際站的營業額是去年上半年的4倍。

展望未來，江芝儀表示相當看好電商市場，將會藉由阿里巴巴國際站展開第二個自有品牌規劃，進攻B2C的OEM市場。也就是說，未來若是有小型賣家希望開發自己的美甲商品，直接販售給消費者，今年9月後就可以透過阿里巴巴國際站與心緹接洽，打造客製化商品。

責任編輯：錢玉紘