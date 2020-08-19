經濟部中小企業處以「風雨過後 我是你堅強的靠山」為主題舉辦的「產業振興座談會」，讓政府的紓困措施可以真正接地氣解決中小企業面臨後疫情時代的經營問題。

【聯輔基金會新聞稿】新冠肺炎（COVID 19 )疫情衝擊全球，台灣不僅身為防疫模範生，經濟發展上更超前部署。經濟部從紓困1.0至今，戮力為企業提供即刻救援，更期待能協助受到疫情影響的企業，解決經營危機。經濟部中小企業處今日（8/18 )以「風雨過後 我是你堅強的靠山」為主題舉辦一系列的「產業振興座談會」，首場於台大醫院國際會議中心舉行。

目前台灣中小企業超過143萬家，佔全台企業家數97.7％，為了因應疫情後不同產業在輔導與資金上的需求，持續保有產業競爭力，經濟部與金管會、七大公股銀行結合中小企業聯合輔導基金會更舉辦一系列的「產業振興座談會」。今（8/18 )與會者有金管會主委黃天牧、中小企業處處長何晉滄、彰化銀行董事長凌忠嫄、金管會銀行局局長莊琇媛、聯輔基金會賴坤成董事長及許婉琪總經理。首場由彰化銀行主辦，聯輔基金會協辦。

面對COVID-19(武漢肺炎)挑戰，台灣不僅防疫有成，經濟發展更超前部署。金融監督管理委員會主任委員黃天牧強調中小企業下個階段將邁向振興，金管會將會全力支持，未來會與銀行加強合作，強化對中小企業的服務。經濟部中小企業處處長何晉滄表示政府彙整協助企業融資的鐵三角，包含公股銀行、聯輔基金會以及信保基金，聯輔基金會也配合政府政策，積極擴充成為擁有百餘位規模的財務顧問團，協助紓困政策一一到位，透過顧問的專業，教育小規模營業人與銀行打交道，也有助於未來的財務往來規劃。

本場「產業振興座談會」更邀請鄧白氏台灣分公司孫偉真總經理以【後疫情時代商業模式的改變與創新】為題發表演說。另外，臺灣通用紡織科技股份有限公司趙均埔執行長、上島食品股份有限公司陳家昇總經理、彰化銀行、聯輔基金會與信保基金等代表參與座談，更結合各地縣市政府資源，提供企業交流發展平台，讓政府的紓困措施可以真正接地氣解決中小企業面臨後疫情時代的經營問題。

經濟部中小企業處表示，此一系列「產業振興座談會」共有七個場次，分別為：台北（8/18 )、台中（8/19 )、高雄（8/20 ) 、台南（8/21 )、桃竹苗（8/25 ) 、台中（8/26 )、台北（8/31 )，每場次50人，額滿為止。

詳細活動內容與報名，請洽02-2396-9314轉35、37、41吳小姐、廖小姐、賴先生。