每個有艾柏迪相伴的時刻，都是專屬的黃金時刻 The Golden Moment, The Golden Dram 黃金時刻 黃金玉液

夏季來臨，暑氣逼人，酷熱難耐! 有黃金玉液之稱的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，為了讓消費者可以不被酷暑折磨，隨時隨地涼爽有型，自2020年8月10日起凡購買艾柏迪12年單一麥芽蘇格蘭威士忌2瓶，或是艾柏迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌1瓶即可獲得艾柏迪型格風扇乙支(數量有限，送完為止)；讓人除了夏夜在家品嚐擁有蜂蜜香甜的艾柏迪以外，白天也能拿著風扇，涼爽隨時都有!

黑色扇體時尚富有質感，三段變速並可上下調整風向；輕巧好攜帶且附有掛繩，USB充電方便容易使用，這個夏日，艾柏迪型格隨身風扇，絕對是都會男女必備的夏日單品。

艾柏迪威士忌帶有濃郁果香、蜂蜜香甜滑順口感，顛覆威士忌辛辣印象，是入門者首選 大盛酒品

艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌堅持只選用蘇格蘭當地種植的大麥，在大型西伯利亞落葉松木發酵槽長達72個小時的發酵過程不僅帶來更多層次香氛的酒酯，同時也觸發了艾柏迪最突出的蜂蜜甘甜滋味。經過慎重而緩慢的蒸餾，讓酒液與蒸餾器的銅壁完美融合以去除雜質。

ABERFELDY艾柏迪12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，有著絲絲鳳梨和蘋果和哈密瓜香氣，最後再帶著微微辛香與柑橘香橙，蜂蜜香甜口感，略帶些許煙燻味。整體濃郁的辛香與豐滿果香，柔和容易入口；金黃琥珀色澤的酒液，散發出年輕活力，最適合單一麥芽威士忌入門者，也是與三五好友、家人暢飲的絕佳選擇。

有著雪莉桶特有的細緻優雅，ABERFELDY艾柏迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌於雪莉桶中熟成，整體透露蜂蜜、柑橘與丁香的香氛，加上雪莉桶帶來黑棗、烏梅與水果蛋糕的香甜，最後感受到微微黑巧克力苦味的層次，詮釋了蜜糖與辛辣的完美平衡。暗琥珀色的酒體，宛如最佳心靈慰藉，陪伴著每一個獨飲或是與家人共享的黃金時刻。

夏日品飲，除了純飲細細品味或加入大冰塊/球外，不妨也嘗試直接凍飲! 將整瓶艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌放入冷凍庫冰鎮後，酒液冰涼滑順，入口直接感受到顯著的蜂蜜香氣，酒體更加香醇飽滿，口感上更顯溫和，隨之而來的果香、辛香在口腔中交織出豐富的層次。

炎炎酷夏，白天在外艾柏迪型格隨身風扇在側，夜晚在家艾柏迪黃金玉液在手，一整天都是涼爽的夏日黃金時刻!

*禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒。