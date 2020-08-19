當科技強度是企業面對挑戰時的一個自我防護時，微軟也宣布啟動第二期的計畫，成立物聯網卓越中心，要帶領台灣企業加速導入AI並且走上國際舞台，創造更多價值。

為了加速台灣企業走向國際，微軟首席營運長何虹在今（19）日DevDays ASIA亞太技術年會上表示，將啟動「物聯網服務加速計畫」的第二期、並在台成立「物聯網卓越中心（IoT Center of Excellence）」，將以全球化、生態系、服務化跟數位資產等四大面向，為台灣企業在面對不確定的現況下，強化自我價值，並協助接軌國際市場。

過去在2017年跟經濟部的共同推動下，透過「物聯網服務加速計畫」協助台灣重點產業如電子網通、精密加工業等，導入AI（人工智慧）讓終端裝置升級成AIoT智慧機器，強化國內物聯網產業的能量，是為該計畫的第一期。在歷經2年後，何虹表示不僅服務的企業多達逾400家、超過原先設定100家的目標，所創造出來的軟硬體銷售、服務加值的優化等，更是超過36.4億新台幣的產值。

何虹表示，將要啟動第二期的物聯網服務化加速計畫，要成立物聯網卓越中心，協助台灣企業不只聚焦科技，還要專注在商業模式、組織科技強度及產業轉型支援。 微軟提供

此次啟動第二期的計畫，她喊出要達到2倍以上的成長，預估將能創造出超過70億新台幣的產值。何虹也透露，以微軟的野心目標肯定不會是只有2倍、是要力拼百億的最終成果。

數位轉型：先打基底，接著迎戰國際舞台

對比第一期的計畫，台灣微軟雲端平台事業部副總經理李啓後解釋到，第一期的內容像是在協助我國企業「打基底」。

由於我國多屬中小型企業，不少產業面臨想升級、轉型卻苦無方式，或無力自行開發一套完整的系統，而讓滿手黃金（數據）也不知如何應用。微軟不僅可以提供Azure雲端平台，協助各種AI應用的導入與落地的技術門檻降低，也能吸引各種開發者設計出不同應用程式、並透過Azure雲端的方式幫助企業端完成它們設定達成的目標，例如傳統製造業的工廠，可以透過導入AI應用來協助內部數據的搜集更方便、也能進行優化，活化產業手中的數據資料。

李啓後解釋到，計畫的第一期主要是為產業打下基礎，而第二期則是建立在基礎之上、能做出更多人工智慧的應用，並協助企業嫁接更多國際的舞台跟機會。 台灣微軟提供

而有了這第一階段的打底後，微軟在第二期的計畫中，希望可以加速物聯網生態系統的創造並設定能邁向國際的目標，提供產業5G + AIoT的研究場域、產業指導以及人才培訓，因此成立物聯網卓越中心不僅要聚焦在科技，李啓後也表示希望能擴及到商業模式，組織科技強度以及產業轉型支援。「透過第一期計畫打底的基礎跟經驗，微軟希望協助台灣企業嫁接更多的機會、走上國際舞台，」他說。

雲端協助企業導入AI，讓電子五哥海外工廠不停工

作為第一期開發者端的企業，杰悉科技的總經理張泫沛也大方地分享了他們協助客戶導入技術的成果。

張泫沛表示，他們的技術主要是提供3D可視化管理平台及應用系統，因為需要乘載大量的資料、包括工廠內的生產流程及數據等，因此架構在雲端上能解決此一問題；此外，在資料的搜集後也能同步串接至雲端，整合包括環境、工廠安全等資訊，協助製造業可以建立智慧製造與管理平台。他也透露，電子五哥之一在東南亞的廠房佈建，即是導入這套解決方案、並在疫情之下仍可以遠端管理，同時杰悉科技也可以透過數據分析提供相關建議給客戶，讓工廠仍能持續營運不受疫情影響。

張泫沛（圖右）表示，在第二期的計畫下提供的服務還需要視企業的需求來調整，但是有了第一期的經驗，他表示協助企業導入AI將會更快速、上手。 微軟提供

而現場何虹也大方邀請張泫沛繼續參與第二期的計畫，對於接下來的目標跟應用場景，張泫沛認為雖然還是要視客戶的需求而給予更客製化的服務，但他表示在經歷過第一期的打底後，杰悉科技將更有經驗能在接下來協助客戶進行數位轉型、同時面對疫情帶來的各種「新常態」。

「『科技強度（Tech Intensity）』將會是企業恢復營運能力的核心，」台灣微軟總經理孫基康說。面對疫情，企業都在尋求如何能更快適應新常態的營運模式，如果可以強化企業在科技技術上的強度，包括數據、人工智慧的應用，將會是企業產生差異化的決定因素，而接下來微軟也會善用雲端的優勢，協助台灣企業「reimagine（重新想像）」各種可能。