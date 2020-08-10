疫情讓全世界的工作模式都變了調。曾經仰賴國外工程師來台協助維護設備的半導體業者，面對不能飛行的現在，如何執行一場遠端遙控的障礙排除？

還記得新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊的上半年，有許多城市和邊境陸續封閉，過去產業仰賴國外技術人員來台技術支援的行為，頓時受疫情影響而無法執行，例如半導體設備的組裝或維修。

台積電7奈米、5奈米的發展全靠EUV設備，疫情封城之際曾傳出3奈米佈建將延宕，但最終仍按照計畫進行，靠的就是供應商艾司摩爾的快速佈局與調整。 台積電

就以護國神山「台積電」來說，當全球各國邊界開始禁飛的時候，就被盛傳3奈米的佈局可能會受影響，主要是因為最重要的EUV極紫外光機台的組裝可能因技術人員無法來台而被迫停擺，然而台積電最終也在法說會上公開表示，三奈米的時程並沒有受到影響，依舊按照原訂時程於2021年試產。

背後的原因，要從提供這台機器設備的廠商艾司摩爾（ASML）所導入的一款微軟HoloLens 2說起。

混合實境裝置，讓遠端維修變得更容易

協助負責包括台灣、韓國、新加坡等地客戶設備維護等需求的ASML亞洲區客戶支援基礎架構經理郭明通就表示，其實過去艾司摩爾就已經有遠端協作的導入，但是礙於像素的表現不佳，因此多是在緊急狀況下的方案、或是在工程師來台前先透過視訊掌握問題的管道。而半年多前開始導入HoloLens 2的解決方案，除解決畫質不佳的問題，也讓疫情下無法前來提供技術支援的原廠技師，可以遠端排除障礙。

郭明通分享艾司摩爾如何利用HoloLens 2來協助客戶排除障礙。 簡永昌攝影

HoloLens 2是一款由微軟所推出的混合實境裝置，微軟台灣區總經理孫基康更稱這是一款「重新定義工作型態」的產品。

孫基康以「Future of Work」來形容這款足以改變未來工作模式的HoloLens 2混合實境裝置。 微軟提供

除了擁有輕便的設計外，裝置的前方配置多組相機元件以及距離感測元件，可以讓使用者跟遠端遙控的夥伴更精準掌握與產品的相對位置，協助執行工作內容。另外，也可以透過內建的眼球追蹤感測元件，讓擴增實境的影像可以更精準的套用在正確位置上。因此包括零售、製造業甚至是醫療產業等都有很多的應用場景（Use Case）。

把工程師分4級，隨時解決客戶問題

郭明通就表示在導入HoloLens 2設備後，艾司摩爾即將團隊分成4個等級來解決客戶的問題。依序為第一線人員、當地（Local）工程師、台灣工程師以及最後一階的荷蘭工程師，不論是哪個道防線，在疫情之下，都是靠HoloLens 2的遠端作業協助排除設備故障，或是在組裝設備上可能遇到的問題。但他也透露，目前HoloLens 2的貨量供應還是太少，而且電力的表現可能無法滿足半導體維修時工時長的需求。

郭明通也分享了替客戶解決時的狀況。由於半導體設備上有許多客戶重要的機密數字，只露出需要維修的部分讓工程師處理，其餘部分都以罩子蓋上以保護商業機密。而影像資訊的傳輸，主要是透過企業內部的網路進行、安全上的防護也比較完善；若是在大陸的客戶有障礙排除，以及資訊傳出的相關需求，艾司摩爾也會將資訊先加密後再予以傳遞，以避免有任何機密外洩的可能。

開啟全新工作模式，不再受疫情限制

不只是半導體設備障礙的排除，包括製造業如和碩聯合科技，也靠HoloLens 2讓工廠的生產得以不受疫情中斷。 微軟提供

微軟HoloLens 2預計於9月份在台上市，台灣定價尚未出爐，但以國外3,500美元（約台幣10.5萬元）的定價來看，這款裝置仍是以企業客戶為主要目標，透過企業客戶開發各種場景的應用，例如突破疫情為製造業所帶來的困境，或在醫療產業上協助手術過程更順利，透過混合實境將會為工作模式帶來全新定義。

責任編輯：錢玉紘