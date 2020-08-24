疫情衝擊，全球最大青年旅行社STA Travel宣布停止營業，該旅行社的母公司STA Travel Holdings AG也已宣告破產。

《漢普郡紀事報》報導，專辦年輕人、背包客、學生長途旅遊行程的旅行社「英國STA Travel」於8月21日宣布停業。報導指出，這家旅行社的瑞士母公司STA Travel Holdings AG日前宣告破產。

「英國STA Travel」發布聲明稿表示，冠狀病毒大流行對全球帶來的衝擊已使旅遊業陷入停滯。

紐西蘭媒體《Stuff》報導，STA Travel Holdings AG自稱是全球最大青年旅行社、在37個國家擁有超過200家店面。

據外媒報導，英國旅遊業協會（ABTA）警告、英國旅遊產業已達到臨界點，高達96％的業者說、如果出現二度封鎖將會嚴重衝擊他們的存活能力。ABTA指出，防疫措施已迫使英國旅遊業裁員3.9萬人，英國政府若不推出新的紓困措施、更多從業人員將會丟掉飯碗。

歐美國家疫情持續爆發，政府財政面臨困難

截至2020年7月底為止，英國公共部門負債金額相當於國內生產總值（GDP）的100.5％、較去年同期增加20.4個百分點。

路透社報導，英國財政部長瑞斯·薩納克（Rishi Sunak）表示，這項數據提醒英國人，隨著時間的推移、英國必須將公共財政恢復到可持續的基礎，這意味著政府將需要做出艱難的決定。

英國央行（BOE）金融政策委員會（FPC）8月6日發布金融穩定報告時指出，英國企業破產家數迄今不高、未來很可能會增加。基於經濟出現結構性變化，一些公司可能會面臨長期存活能力的挑戰、部分可能因疫情大爆發而加劇。

BOE總裁安德魯·貝利（Andrew Bailey）8月6日接受CNBC專訪時表示，經濟將會出現某種程度的結構性變化，因為某些部門在未來無法存活下去。

新聞集團網站報導，澳洲航空（Qantas Airways）執行長艾倫·喬伊斯（Alan Joyce）8月20日表示，新冠疫苗可能得等到明年年中或年底才會問世，預期今年度將是另一個艱難的一年，2022年度（2021年7月至2022年6月）國際航班預估僅能回升至新型冠狀病毒（COVID－19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發前的50％。

責任編輯：林芳如

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