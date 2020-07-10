不敵疫情壓力，無印良品美國子公司聲請破產保護，社長感嘆，低估電商發展速度在實體門市砸重金，是策略上的致命錯誤。

日本日用品品牌無印良品母公司良品計畫宣佈，其美國子公司「MUJI U.S.A」依照破產法第11章向美國法院聲請破產保護，成為不敵新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）壓力的企業之一。

今年2月，有美國版「無印良品」之稱的Brandless才宣佈破產，結果不到半年內，正牌的無印良品也在美國關門大吉。迄今為止，美國已有超過110家企業因為武漢肺炎而破產。

良品計畫透露，因為疫情導致門市無法營運，令子公司不堪虧損，最終選擇破產重組。但良品計畫社長松崎曉敗而不餒，在財報會議上強調，他們不會出售美國業務，「要靠我們的雙手重建起來，將業務繼續下去。」

重金砸實體門市成疫情下負擔，社長嘆：低估美國電商發展速度

無印良品在2006年時進軍美國，目前在當地擁有18間實體門市，根據《日本經濟新聞》報導，上個財年營收約為110億日圓，並虧損18億日圓。截至聲請破產保護時，美國無印良品負債達67億日圓（6,400萬美元）。

實際上，美國無印良品的營運原本狀況就不佳，過去已經連3年虧損，光是過去一年裡，美國業務就虧損了1,000萬美元左右（近11億日圓、台幣近3億元）。

良品計畫社長嘆，低估了美國電商的發展速度，是這次撐不過疫情的重要敗因。 Tang Yan Song via shutterstock

社長松崎曉表示，他們從去年5月起，即著手美國業務的重組計畫，試圖協商減少當地門市租金減少營運成本，但至今絲毫沒有進展，最終在武漢肺炎疫情下被沈重地租壓垮。

根據7月10日公佈的財報，雖然日用品在防疫期間需求強勁，但疫情導致的大封鎖，令全數店舖都暫時關閉。儘管依照官網訊息，大多門市都在7月初陸續恢復營業，但顯然為時已晚。

社長松崎曉感嘆，低估了美國電商領域的發展速度，是他們的挫敗重要原因，美國零售業環境「這兩三年快速向電子商務轉變。」沒嗅出電商趨勢的無印良品顯得後知後覺，他們透露甚至有花費大把鈔票拓展新店後，卻發現附近店家正一一撤出的情況發生。

且為了提高品牌認知度，良品計畫砸下重金在黃金地段開設大型店面，這些昂對的實體門市成為後來營運上的沈重負擔，他們聲稱已對此有所反省，未來在美國展店將會格外慎重。

全球營收下滑3成，台灣市場表現相對強勁

雖然美國子公司的破產，對其餘地區的業務不會有任何影響，但良品計畫最新發表的財報顯示，目前全球各地業務也都因為疫情而受挫。身為主要市場的日本，4、5月疫情大爆發時營收下滑約50%。

良品計畫2020年第二季營收為787億日圓，相較去年同期下滑30%，淨利則大幅衰退超過70%，降低為29億日圓。日本海外銷售約占良品計畫營收的35%，不過絕大多數集中在東亞地區（韓國、中國、台灣、香港），美國所占營收比例僅整體的2.5%。

儘管絕大多數市場表現均呈現下滑，不過財報中特別點出，由於台灣地區受影響幅度很小，市場表現相對強勁。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：日經（1）、日經（2）、Japan Times、良品計畫