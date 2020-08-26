星巴克藉由區塊鏈技術向美國消費者披露咖啡豆產地，期望藉此讓每杯咖啡的生產更公開透明，為咖啡的誕生譜寫故事之餘，也促進消費者對品牌的信心。

手中那杯香氣撲鼻的咖啡，你知道是源自何方嗎？星巴克從本週開始，開放美國消費者查詢咖啡豆的來源及焙製的地方；在烈日底下揮灑汗水的農民，也可以得知自己引以為傲的咖啡豆究竟去了哪。

從現在開始，當你在美國星巴克購買咖啡時，可以從紙袋上的號碼查詢咖啡豆種植地點、烘焙場所，甚至是咖啡師沖泡手法。同時星巴克也會向農民們提供這些號碼，讓他們知道自己辛勞的成果怎麼進到消費者口中。

根據2018年披露的數據，星巴克的咖啡豆源自超過38萬間農場，來源如此龐雜的狀況下得以完整、真實紀錄下咖啡供應鏈並提供給消費者，則歸功於與微軟的合作。

透過Microsoft Azure區塊鏈服務，星巴克能夠將咖啡豆的生產資訊上到區塊鏈，以無可竄改的方式紀錄下咖啡豆一路走來的歷程，讓每個人都能知道喝進口中的咖啡從何而來。

咖啡是否「道德」成消費者關注焦點，星巴克以區塊鏈開誠布公

星巴克全球咖啡及茶品資深副總裁蜜雪兒．伯恩斯（Michelle Burns）表示，他們已經追蹤從每座農場購買的每種咖啡近20年之久，以此為基礎，星巴克希望也能對消費者披露咖啡的來源，增進農民與產地的曝光度。

越來越多消費者注重產品的製造過程是否道德，咖啡也不例外。 shutterstock

現代的消費者已經越來越重視產品是否在環保、合乎道德的條件下生產，奢侈品是如此，咖啡亦是如此。許多年輕一代消費者開始湧向那些自家烘焙的精品獨立咖啡店。

尤其咖啡是與可可齊名，以剝削與童工聞名的經濟作物。近年來掀起的第三波咖啡浪潮，民眾開始加深對精品咖啡的追求，也就是對充滿剝削的廉價咖啡的反動。美國特種咖啡研究協會就指出，美國人一年消費的咖啡中，高達59%為精品咖啡。

今年3月，英國《衛報》曾報導瓜地馬拉咖啡農場的童工問題，當地的孩子在惡劣的勞動條件下，每週工作40個小時生產咖啡豆，一整天的收入可能還不到新台幣150元。

而這些以孩子犧牲童年種植出的咖啡豆，收購者不是別人，正是星巴克、雀巢等大型國際企業。這樣的負面消息無疑是對星巴克的嚴重傷害，因此披露咖啡產地消息，便是希望用公開透明的方式，向消費者開誠布公。

揭露咖啡背後脈絡，增進消費者信任也改善小農生計

「星巴克是一種體驗。」過去揭露與微軟的合作消息時，伯恩斯曾說，「雖然高品質的手沖咖啡很重要，但每杯咖啡背後的故事、人文更是精神所在，揭露咖啡來源可以讓消費者知道，每杯咖啡是多少人傾注心力的成果。」

每杯香氣四溢的咖啡背後都有一段故事，星巴克希望藉由揭露這段故事增進消費者信任，並符合外界對「道德生產」的要求。 Zadorozhna Natalia via shutterstock

星巴克也開放農民反向查詢咖啡去處，不必手機或鏡頭掃描，只需在電腦或其他聯網設備上造訪網站，輸入號碼即可查詢，不管是頗具盛名的咖啡農場，或者非洲的偏鄉小農，都可以利用這項功能。

以區塊鏈紀錄咖啡豆產地，如今已成為越來越多關聯業者「負責任」的方式。IBM就與新創Farmer Connect合作，在今年發布了一款「謝謝農夫（Thank My Farmer）」App，與全球咖啡供應鏈企業合作，以區塊鏈技術紀錄咖啡豆來源。

Farmer Connect希望藉由這款App，揭露咖啡豆一路到達消費者的歷程，以及供應鏈中的咖啡豆價格，達到改善咖啡小農生計的終極目標。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Guardian、Microsoft