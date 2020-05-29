星巴克和JR East合作，在日本開設全新的辦公室概念店「Smart Lounge」，讓臨時在外辦公的上班族，也有舒適的空間可以使用。

上班時，常會發生突然要緊急處理公事的狀況，某些常常要在外面跑的工作，也很需要一個臨時的地方辦公，如果在車站外就有舒適的空間可以辦公，那鐵定是上班族福音！

日本星巴克就和JR East合作，開設了全新的辦公室概念店「Smart Lounge」，地點就位在新潮的「高輪Gateway站」3樓。

私人辦公空間不被打擾，插座、Wi-Fi一應俱全

這家星巴克裝潢非常開放，有大片的落地窗，店鋪面積約為184平方公尺。座位的設計一開始就以上班族為目標，方便商務人士在此辦公，在窗邊有15個單人吧檯式的座位，每個位子中間有金屬燈柱稍微隔開，適合進行不需要高度專注的工作，可以一邊看著車站外的景色。

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如果想不被打擾的話，店內還有6間半開放式的辦公小隔間，裡面富有木頭桌椅、掛勾、可自行調整兩度的照明、USB充電孔以及插座。若真的需要隱私的話，店內也有兩間完全封閉的「STATION BOOTH」，外觀類似電話亭，並由日本畫家太田翔伍設計塗鴉，消費者可以付費使用，只需要在門口的機器刷卡付費，時間長度則以15分鐘為單位。

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除了空間設計具有巧思之外，店內的每個位子皆附有插座，並提供共用行動電源、全店Wi-fi服務，店內還有大張的長桌，也很適合多人開會討論！完全是按照辦公室的概念去打造設計的。

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創新「無現金支付」邁向未來城市

這間星巴克的特色還不只如此，它是日本第一家「無現金支付」的商店，對日本消費市場來說，是相當新穎的概念。

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在這裡，所有的消費都需用星巴克儲值卡、Suica交通卡或是其他電子方式支付，同時也提供事前透過App點餐的服務，讓通勤的民眾可以一到車站就領取咖啡，這些設計都是為了節省忙碌通勤族的寶貴時間。

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日本星巴克的商店發展部長石原和宏（Kazuhiro Ishihara）表示，星巴克在全球共有超過1,500店鋪，每天服務超過80萬名顧客，「在高輪Gateway車站，我們提供的是適合這個地點的智慧舒適體驗，與大家的生活融為一體，創造前所未見的新未來城市」。

最潮的星巴克，位在最潮的車站

這間星巴克所在的「高輪gateway站」也是一個很新潮的車站，今年3月14日才剛啟用，更是日本JR East山手線49年來第一個新車站，由日本著名建築師隈研吾設計，挑高3層樓、採用大面積的玻璃設計，採光好，屋頂的設計靈感則來自日式摺紙藝術。

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隨著辦公方式多元化，「共用辦公室」的概念早已出現在世界各地，星巴克作為辦公族外出的首選之地，如今把這項需求與咖啡廳直接結合起來，可說是一大創新。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自《經理人－八分生活》