第二季營收才剛傳出捷報，Salesforce卻在隔日發布裁員1,000人消息，究竟是怎麼回事？

Salesforce才剛剛被道瓊指數納入成份股，並繳出執行長馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）口中「讓人難以置信」的好成績，然而隔日卻傳出讓人錯愕的消息：他們現在要裁員1,000人。

第二季財報表現優異，為何Salesforce馬上要裁員？

為何營利節節上漲，並看好下一季能繼續維持高峰的Saleforce，會在此時計畫裁員？Saleforce表示，這次裁員是為了重新分配資源，以推動公司未來持續成長，「包括聘用新員工、安排內部調轉，以及取消一些不再符合我們業務重心的職位。」

至於所謂「不再符合業務重心的職位」為何，《彭博社》引述消息人士所言，聲稱這包括了一些業務及客服的職位，就美國而言將影響一些負責向金融公司、生技公司的職位，以及其他雲端銷售團隊，影響範圍遍及加拿大、美國等十多個Salesforce的業務據點。

在稍早的財報會議上，貝尼奧夫曾說，為了適應疫情下的世界，Salesforce也必須做出改變，重新建立與客戶之間的連結，而這次突如其來的裁員，或許也是這間顧客管理軟體公司轉型之路的一部分。

然而，貝尼奧夫曾在今年3月疫情於美國爆發時承諾，公司不會在未來90天內進行任何重大裁員，並呼籲各家企業效仿他們的作法，甚至揶揄那些無法給出承諾的執行長們，使得這次裁員的消息也分外突兀。

每年調整職缺適應新方面，執行長稱「Salesforce沒有一輩子的工作！」

但就實際情況而言，Salesforce這次人事調動比起裁員，更接近職位調整。發言人解釋，這次被預告裁員的職員，將有60天的緩衝期，公司會先協助進行內部調轉，因此預期最後離開公司的職員會遠遠少於1,000人。

「我們正在協助職員尋找職涯的下一步，無論是公司內部或者外部。」發言人指出。

而那些未能在60天內找到合適內部職缺的職員，Salesforce預計將給予資遣費用，並負擔未來6個月的健康保險等福利費用。

貝尼奧夫表示，裁員是一個很艱難的決定，但強調「Salesforce沒有一輩子的工作保障，一切都取決於表現。我們會隨著市場與客戶的變動轉換職缺。」Salesforce預計每年都會調整5%至10%的員工職位，以符合公司未來的發展方向。目前其員工數約為5.4萬人。

Salesforce馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）強調，在Salesforce沒有一輩子的工作保證。 Salesforce

如同眾多科技公司的趨勢，Salesforce同樣在疫情下表現良好，邁入2020年以來其股價已成長超過67%。第二季營收達51.5億美元，並給出超越外界預期的第三季預測，更讓Salesforce股價在短短一天之內飆升26%。

投行Canaccord Genuity分析師大衛．海尼斯（David Hynes, Jr）表示，在協助面對顧客方面，沒有做得比Salesforce更好的了。尤其疫情下各品牌都開始加速擁抱電商，試圖建立連結消費者的新管道，種種因素都促進Salesforce業務發展。

且為了抵銷蘋果拆分股票導致科技股占比降低的影響，從下週開始，Salesforce將成為道瓊指數30家成份股之一，也昭示其在科技領域的代表性地位。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Fox Business