迪士尼、Salesforce、Uber、萬事達卡等四間知名國際企業的執行長、高管在同一天宣佈下台，如今各個企業高層換血已越來越頻繁。

迪士尼宣佈執行長鮑伯．艾格（Bob Iger）下台的消息驚動全世界，這位職掌娛樂王國15年的老將退役後，迪士尼會如何邁出下一步，格外受到各界所關注。

與此同時，雖然可能不如迪士尼受到矚目，Salesforce、Uber、萬事達卡等三間知名國際企業，也不約而同在同一天公佈其執行長、高管步下台階的消息。

Uber Eats負責人下台，縮減成本創造利潤成新官首要任務

Uber Eats負責人傑森．卓格（Jason Droege）在本週卸下職務，離開他一手催生的外送業務，並由國際叫車服務副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty接棒，繼續帶領外送團隊發展，而卓格會繼續待到6月完成任務交接。

2015年12月卓格創立Uber Eats，雖然4年過去仍然面臨嚴重虧損，但外送服務是Uber當前成長最快的業務，2019年第四季的財報中，Uber Eats營收為7.34億美元，同比成長約68%，規模已達整體營收的18%左右。

Uber已大膽宣言要在年底前達成營利，而縮減目前外送服務的嚴重虧損，成為新負責人重要的任務之一。 JPstock via shutterstock

Uber執行長達拉．科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）在推特上表示，Uber Eats是未來公司業務舉足輕重的一部分，如果沒有卓格的幫助，他們不可能達到如今的成就。

至於卓格離職的原因官方隻字未提，但外界紛紛猜測本次人事變動可能與Uber方針從成長漸漸轉向營利有關。今年2月初的財報會議上，科斯洛沙希才大膽宣佈，Uber計畫在2020年底前實現獲利。

為此，Uber正不斷縮減賠錢的地區業務，例如今年稍早，Uber就將印度的外送業務出售予當地龍頭Zomato，換取該新創9.99%。提交政府的文件也提到，Uber Eats正值迎接獲利成長的階段，期待新負責人能運用乘車業務8年的經驗，捉住外送業務的發展機會。

分工成效不如預期，Salesforce恢復單執行長

Salesforce宣佈共同執行長基斯．布拉克（Keith Block）卸下職務，轉而擔任執行長顧問。創辦人馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）則將兼任Salesforce執行長與董事長的位子。

布拉克擔任共同執行長的時間並不算長，2018年接下這個職務時，本意是分擔營運上的職責，讓貝尼奧夫可以專注於策略與文化等大方向上，但從現在的消息看來，實際情況可能不如當初所預期。

布拉克在聲明中提到，和貝尼奧夫一同領導團隊是他最感到榮幸的一件事，Salesforce的營收從2013年他加入時的40億美元，成長3倍至現在的171億美元，擁有令業界稱羨的生態系，已然是間國際級的大企業。

另外，在布拉克卸任的新聞稿中，Salesforce也一併升任前英國電信執行長蓋文．帕特森（Gavin Patterson）為國際執行長及總裁。

在Salesforce公佈本次人事異動時，他們也同時宣佈以13.3億美元收購雲端及行動軟體供應商Vlocity。這間新創以Salesforce平台為基礎，建構電信、媒體與娛樂、金融與保險、醫療、能源與公共事業、政府與非營利組織等6個領域的客戶關係管理產品。

Mastercard執行長升任董事長，產品長接棒

最後，國際發卡機構萬事達卡也宣佈執行長安傑．班加（Ajay Banga）將於今年底辭去職位轉任執行董事長，而執行長則由產品長麥克．米巴赫（Michael Miebach）接棒。

這次調職目的是填補董事長理查．海索恩維特（Richard Haythornthwaite）退休後的空缺。

電商業務的繁盛，令萬事達卡在金融風暴後迅速恢復，如今營收已達10年前的兩倍。 shutterstock

班加從2008年開始接掌執行長的職位，雖然他上任後公司立即遭遇金融風暴侵襲，但電商領域的蓬勃發展，很快帶領這間信用卡巨頭重振旗鼓，營收至今成長達兩倍。

接棒的米巴赫自2010年加入萬事達卡，最初擔任中東與非洲副總裁，2016年起升任產品長，引領萬事達卡支付服務的創新。班加聲稱，米巴赫是公司多軌策略的關鍵架構者，主導了Vocalink及Nets的收購，擴大在支付領域的支援範圍。

執行長離職潮，科技、零售業最明顯

4位執行長、高層在同一天宣佈辭去職務或許很罕見，不過越來越多執行長離職卻是不爭的事實。

這股「執行長離職潮」其實2019年就已逐漸萌芽，根據高管媒合公司Challenger Gray＆Christmas的資料，截至2019年11月，去年離職執行長人數達1,480人，較2018年同期增加12%，只比2008年金融風暴時期少4個人。

尤其是在科技與零售領域，執行長離職人數更是分別暴增45%及63%，儘管目前尚無法完全解釋執行長頻繁換人的原因，但可以確定的是，這些領域正面臨快速變化，需要不一樣專業的領導者，也許就是造成此現象的因素之一。

資料來源：Fortune、Quartz、Pymnts、TechCrunch

責任編輯：陳映璇