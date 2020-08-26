Salesforce營收超出預期迎來股價大漲，也被道瓊工業指數宣佈納為成份股，這間企業軟體巨頭挺過疫情大放異彩的原因為何？

客戶關係管理平台Salesforce近來好消息不斷，繼周一躋身道瓊工業指數的成份股後，公佈的2020年第二季（5月至7月）財報也繳出超出外界預期的好成績，股價在盤後大漲14%。

被納入道瓊指數、營收超預期，Salesforce股價飆升

在截至7月底的季度財報中，Salesforce營收較去年同期成長29%，達到51.5億美元，高於外界估計的49億美元這個數字也較上一季成長30%；第二季每股盈餘則達到1.44美元，遠高於預估的0.67美元。

Salesforce也看好營收表現能繼續維持，估第三季營收可達到52.5億美元，同樣比分析師預期的50億美元為高。這家企業軟體巨頭也將2020財年營收上修至208億美元，5月公佈第一季財報時這個數字才下修為200億美元。

在繳出亮眼的財報成績之餘，本周道瓊指數更決定將Salesforce、Amgen、Honeywell等三家公司納為成份股，踢出石油大廠埃克森美孚、製藥商輝瑞及軍武商雷神等企業。

美國股市共有三大指數，分別是標普500指數、那斯達克指數，以及道瓊指數。道瓊指數包含30家成份股，通常是具有指標意義，美國最大、最知名的企業，由平均指數委員會不定期評選變更成份股，這次是近7年來最大幅度的變動。

蘋果前陣子宣佈的股票拆分消息，也成為Salesforce被納入道瓊指數的契機。 M Outdoors via shutterstock

有看法認為，道瓊指數做出此決定是由於蘋果宣佈股票第五度拆分，1分為4，以降低散戶購買股票的門檻。此舉將降低科技股在道瓊指數中的占比，而納入Salesforce可以緩解這樣的情況。

雖然幕後推手可能是蘋果，但被納為道瓊指數成份股，對Salesforce仍然具有相當的指標意義，昭示在經過21年的闖蕩，Salesforce已經成為雲端企業服務領域的代表性企業，尤其在這半年新冠狀病毒（Covid 19，俗稱武漢肺炎）動盪下，順利走出疫情陰霾，也是成功的重要關鍵。

如何挺過疫情陰霾？Salesforce給出三大理由

邁入2020年以來，Salesforce股價已經成長逾3成，創辦人馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）表示，能夠挺過艱難時期，代表公司成功重塑了業務營運及其策略，以滿足特殊時期的客戶需求。

根據財報會議上透露的資訊，Salesforce防疫期間的優異表現，或許可歸結為幾個因素。

貝尼奧夫指出，當5.4萬名員工開始遠端工作時，他便知道公司必須做出轉變，才能適應疫情下的新常態，公司必須拉近與客戶的距離，並且重新設想與客戶之間的連接點。

1.看準遠端工作趨勢，開發新產品滿足客戶需求

於是，Salesforce便推出Work.com及Salesforce Anywhere兩項新產品，針對防疫時期的業務需求。

Work.com主要提供企業追蹤及管理員工的健康狀況及排班資訊等人力規劃應用，幫助企業在安全無虞的情況下重啟業務，這項服務也獲得政府及學校使用；Salesforce Anywhere則是瞄準遠端辦公的新產品，讓工作者能從各個場所連結雲端平台，並且參與協作，甚至可提供培訓教材加速企業數位轉型。

2.各品牌轉型轉型電商，刺激業務發展

人人避免外出的大環境下，電商也成為各個品牌、零售業者關注的焦點。Salesforce便提到，如智慧音箱品牌Sonos等客戶，都為了強化電商經營，直接接觸消費者，開始仰仗Salesforce提供的服務。貝尼奧夫也透露，美國體育品牌Under Armour就採用了Salesforce最新的Commerce Cloud技術。

各個品牌都在疫情爆發時強化電商銷售，美國體育用品品牌Under Armour也是其中一員。 August_0802 via shutterstock

而為了把握疫情期間激增的客戶需求，Salesforce也拔擢前英國電信執行長加文．帕特森（Gavin Patterson）擔任營收長，協助公司進行與國際客戶的重要交易。

3.收購Tableau發揮效用，登營收成長最大動能

去年8月，Salesforce完成對Tableau的收購，以157億美元買下這間視覺化分分析平台。今年第二季財報中，Tableau所處的「平台與其他」類別營收飆升66%達15億美元，成為最大營收來源。

Salesforce財務長馬克．霍金斯（Mark Hawkins）更進一步指出，66%的成長中，高達41%由Tableau貢獻。貝尼奧夫聲稱這是公司21年歷史上，最成功的一次收購。

貝尼奧夫指出，職掌公司多年來他已經歷過3、4次重大危機，雖然每一次的危機各異，但相同一點在於都加速了Salesforce邁向未來的腳步。今年爆發的武漢也同樣促使Salesforce改變，滿足客戶疫情下多變的需求。

「我們知道我們在行業中扮演什麼角色，我們是一盞燈，尤其在這個艱困的時期中，我們必須繼續成為那盞燈。」他說。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、CRN、CNBC