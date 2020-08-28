屈臣氏加速布局全通路O2O策略，強化與外送業者UberEats合作，並推出門市掃碼購、店倉合一，提升消費者購物體驗，加速O2O整合。

疫情期間，各大零售通路都加速數位轉型，整合線上線下，連鎖藥妝龍頭屈臣氏也宣布加速布局全通路O2O（Online To Offline），強化與外送業者合作，並推出門市掃碼購、店倉合一的策略，拓展線上線下的虛實整合。

零食成UberEats外送上熱銷品，年底141門市加入

屈臣氏在今年6月底與外送平台UberEats合作，在第一個月的訂單就超過3,000筆，近2個月測試下來，其中發現衛生紙、衛生棉、零食為三大熱銷品，反而不是美妝用品。

屈臣氏表示，衛生紙、衛生棉類，是因為需求性高且體積較大，外送比起親自到門市購買來的輕鬆；零食類則因為單價較低，推測可能是要湊滿額折價順手加入購物車。

目前每筆訂單平均21分鐘內即可將商品送到消費者手中，目前已有81家門市支援外送服務，預計第四季再添60家門市，年底共141家門市支援外送服務，全台門市覆蓋率超過2成。

容易有臨時需求的美妝、保養品、衛生用品等，現在可以輕鬆在 Uber Eats 上選購。 Uber Eats

為提供消費者更快速的網購服務，屈臣氏於去年8月底「門市快速取貨」服務，消費者在網路下單，最快2小時可以到門市取貨，上半年網購訂單成長一倍。

其中關鍵在屈臣氏網站/App結合門市庫存及物流系統，採「店倉合一」的形式，也就是直接從門市倉儲出貨，而非物流中心，加快取貨速度，目前共500家門市提供快速取貨服務。

QR code掃碼測試新品，母嬰用品受歡迎

在實體門市上，屈臣氏全台總店數超過580家，販售超過2.5萬項商品，為了擴大門市銷售品項，屈臣氏在今年8月剛推出「門市掃碼購」服務，消費者逛門市時，可以發現貨架上多了QR code貼紙，掃碼後會直接導到屈臣氏網路商店購買商品。

「門市掃碼購」主要是箱購、新品銷售測試，品項多為實體門市沒有的母嬰用品、香水香氛、寵物用品、護具/輔具、美容家電等新品。

屈臣氏

其中觀察到銷售最好的新品是母嬰用品，如箱購尿布、濕紙巾等，主要是不少媽媽會在門市一次購足美妝和嬰兒用品，但箱購尿布就不方便拿回家，就可以選擇透過QR code線上購物的方式，直接送到家。

「門市掃碼購」不只強化消費者線上線下的導流，也是屈臣氏從美妝品項跨足嬰兒用品、寵物用品的新嘗試，透過放在門市的QR code，增加商品的能見度，也能以較低成本測試新品的銷售潛能，未來可作為實體門市的銷售參考。

責任編輯：錢玉紘