京站聯手日本NTT DATA公司，引進最新社交距離警示平台Mimi，除了透過科技提升民眾逛街的安心感外，未來所搜集的數據也能有其他應用。

「人數眾多，請注意社交距離，謝謝！」這是京站在8月中旬最新引進的社交距離警示平台Mimi，放置人潮眾多的一樓電梯。京站獨家聯手日本最大資訊系統整合公司NTT DATA，成為全台首家導入「社交距離警示系統」的百貨業者。

AI攝影機偵測人潮密度，提醒注意社交距離

由於京站連通台北轉運站、捷運、台鐵、高鐵，是眾多人潮匯聚的地點，從一月份就展開防疫措施，在連通口架設紅外線體溫偵測，館內各手扶梯、電梯梯廳準備公用酒精消毒器、餐廳餐具使用高溫殺菌等。

隨著7月份國內疫情趨緩、又逢暑假旺季，店內人潮也增多，為了讓民眾保持社交距離，京站8月起在一樓人來人往的電梯口處，放置一台社交距離警示平台Mimi，造價約在10萬以內，外型是一個電子看板，上頭附有2支AI攝影機，會即時偵測區域的人潮密度，每15平方公尺範圍內若超過10人，機器會透過語音提醒民眾該注意社交距離。

社交距離警示平台Mimi，會即時偵測區域的人潮密度，每15平方公尺範圍內若超過10人，就會發出警示。 陳映璇攝影

社交距離警示平台Mimi，上頭附有2支AI攝影機。 陳映璇攝影

對百貨而言應該是人潮越多越好，放置社交距離警示平台是否影響逛街的民眾的興致？京站總經理柯愫吟認為，由於民眾在等待電梯時間比較長，有些人可能沒有配戴口罩，這樣能主動提醒民眾注意社交距離。

社交距離警示平台Mimi除了偵測社交距離外，未來還能增加熱像儀功能。NTT DATA董事總經理林哲瑩表示，希望可以輔助人力做判斷，例如通知樓管，當某個區域人太多時，可把客人導流到其他地方，兼顧社交安全跟商業運行。

由於目前京站僅設置一台，未來也會觀察客人的反應，再決定是否要擴大增設，主要還是希望透過科技，提升民眾逛街的安心感，隨著疫情趨緩，目前京站已恢復8成左右人潮，每日約6~7萬人。

社交距離警示只是第一步，NTT DATA協助京站O2O整合

社交距離警示平台Mimi的開發者是NTT DATA集團，它是全球前10的IT服務供應商、日本最大的資訊系統整合公司，在中國則有幫Uniqlo、IKEA等大型零售業者做行銷自動化解決方案。

NTT DATA在台也與多家零售業有合作關係，這次疫情讓許多百貨業開始重視數位轉型，尤其在客人都不能出門時，如何從線上找客戶，數據整合就變得很重要。

京站在今年5月與NTT DATA成為策略合作夥伴，未來協助京站整合O2O（Online to Offline），即線上線下的全通路整合，導入社交距離警示平台Mimi只是第一步，柯愫吟透露，NTT DATA擅長數據分析，未來雙方在數據管理整合上，將有較密切的合作，例如透過消費數據的搜集，在商品上做精準行銷。

責任編輯：錢玉紘