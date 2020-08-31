去年就公布的Facebook Horizon虛擬實境社群服務，目前已經透過邀請制進行公測，邀請大家在不同主題的虛擬世界社交互動。

去年在Oculus Connect 6活動宣布推出的Facebook Horizon虛擬實境社群服務，近日已經透過邀請制進行公測。

Facebook Horizon類似電影《一級玩家》 （Ready Player One）裡玩家透過虛擬實境平台「綠洲 （OASIS）」進行交流的社群服務，這個服務整合過去因應虛擬實境技術應用打造的Facebook Spaces及Oculus Rooms的服務基礎，讓使用者以VR頭戴裝置Oculus Quest或Oculus Rift登入，並透過建立代表個人的虛擬實境身分在虛擬社群中進行互動。

Facebook Horizon目前僅先邀請位於美國地區並擁有Oculus帳號的玩家進行公測，登入的玩家能在虛擬空間內與人互動，包含名為「Balloon Bash」的水球射擊遊戲、名為「Interdimensional」的解謎脫逃遊戲、以及讓玩家自行建立各類3D造型建築的虛擬空間。

玩家可透過「傳送門 （telepods）」，在Horizon裡各個不同主題的公共空間內切換，玩家可在虛擬空間裡建立活動社群，或透過虛擬實境形式與他人互動，讓社群互動在虛擬實境的世界裡變得立體。

Facebook Horizon即將於美國時間9月16日以線上形式舉辦的Facebook Connect開始前發布，顯然是Facebook希望蒐集更多測試反饋意見，並且讓參與Facebook Connect的開發者，能針對Horizon服務應用有更多討論。

根據已親身體驗Facebook Horizon服務的CNET、Engadget網站表示，Horizon服務提供玩家沉浸式的虛擬實境環境，同時結合線上社群服務功能，或許將能改變目前線上社群僅透過文字、圖片或影片內容互動的侷限性，並且改變過去虛擬實境應用多半僅限使用者獨自一人與3D物件互動的窘境。

不過，虛擬實境的線上社群服務想要普及化，目前仍有硬體限制的門檻，例如玩家仍然需要透過一定規格以上的PC硬體才能順利以Oculus Rift設備進入Horizon服務，即便可透過相對輕便的Oculus Quest體驗，但仍有設備不容易隨身攜帶，勢必對上線使用人數受限。

即便Facebook接下來開放手機用戶也能登入Horizon服務，但畢竟互動方式有明顯差異，實際體驗感受勢必也會與穿著VR頭戴裝置的玩家明顯不同，若Facebook未來期望吸引更多人加入使用此項服務，顯然就要設法縮減裝置間使用體驗落差的問題。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Oculus、The Verge