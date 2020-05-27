《一級玩家》的世界有機會走進台灣？HTC前執行長周永明推出首款可支援5G的VR裝置，平台與軟體都一手打造。

「我們不像以前只是做一個硬體，然後把別人的東西（內容）放進來，low value！」XRSPACE創辦人周永明說道。

談到周永明，長期關注科技領域的人都不陌生，這位任期超過10年的HTC前執行長，在2017年成立了「XRSPACE」這一間公司，一腳跨入前東家近年最積極發展的領域——VR（虛擬實境），但三年來總是相當神秘，讓人摸不清頭緒，這間公司究竟在做些什麼。

就在昨（26）日，謎底終於揭曉。XRSPACE在三年後，推出官方稱為「首款可支援5G的VR裝置」MOVA，更重要的是，配套的「平台」和「軟體」都是由XRSPACE自己打造，不是一般常見的應用商店，而是一個如《一級玩家》的社交平台——MANOVA。

周永明聯手前LINE董事暨總經理陶韻智，推出自家打造的VR眼鏡和社交平台XRSPACE MANOVA，並召開一場國際記者會。 XRSPACE

「這是我打造出來最好的一款產品。」

周永明這一次「軟硬通吃」，VR眼鏡自己做、平台內容自己建、生態系夥伴自己找⋯⋯浩浩蕩蕩發表後，XRSPACE MANOVA雖然備受矚目，但實際體驗究竟如何？會是「雷聲大、雨點小」嗎？

VR眼鏡自己做，不用控制器、靠手勢操作

「VR推出以來有很多障礙讓它無法普及，消費者多半認為只是噱頭，或主要都是B2B市場在用，和自己的生活無關。」

周永明點出VR發展緩慢的兩個原因：第一點是硬體，裝置不夠方便，太精密、消費者不知道該怎麼用；第二點則是內容，匱乏平淡、不夠有趣。

針對自家打造的VR眼鏡MOVA，周永明試圖解決最大的問題是「使用難易度」，嘗試讓操作「更直覺」。

於是，MOVA沒有搭配任何需要握在手中的控制器，也不需要前期複雜的校隊過程，只要一戴上眼鏡，立馬進入虛擬世界，透過雙手不同的手勢，就能進行各項操作，降低使用門檻。

XRSPACE MOVA搭載兩顆一般鏡頭、一顆深度感測鏡頭，由華晶科打造，全靠這三顆鏡頭辨識用戶手部的動作。 唐子晴攝影

MOVA搭載由華晶科生產的光學鏡頭、廣達代工製造，伸出食指點一下，就能進行「選取」和「確認」；慢慢伸出手掌，便可以和虛擬世界中的人物「握手」；握住拳頭再慢慢張開，可以「握住」你想拿起的東西⋯⋯。

此外，透過不同的手勢，還能進行「鼓掌」、「擊掌」、「投籃」、「射飛鏢」、「握拉」等等操作。

《數位時代》記者實際在現場體驗了一番，確實配戴簡易、不會有不舒服的感覺；但當用戶要進行各種手勢操作時，仍需先記住各種動作，要一段時間適應和熟悉，且精準性也有待加強。

手勢操作相比控制器，雖然更直覺，但仍需要一段時間適應。 唐子晴攝影

值得注意的是，XRSPACE雖然強調MOVA是「全球首款支援5G的VR眼鏡」，但搭載的卻是高通在2018年推出的S845處理器。

要知道，S855才是高通第一款支援5G的行動平台。在被稱為「5G元年」的2019年，各家OEM大規模採用的是「S855處理器+X50數據機」這一套解決方案，市面上也幾乎沒有見過搭載高通S845且支援5G的裝置。

XRSPACE官方表示：「我們目前正在和高通一起討論解決方案，具體細節還不能公開。」既然以5G為主打，究竟MOVA該以何種方式支援5G？是否得另外安裝5G模組化配件才能執行？會是值得追蹤的問題。

娛樂、商務、教育都能滿足，打造台版《一級玩家》虛擬社交

相比VR眼鏡，重頭戲是XRSPACE打造的社交平台，也是和眼鏡綁定唯一的一個軟體「MANOVA」。

在《一級玩家》上映後，「虛擬社交」這一議題被討論了成千上萬次，雖然在國際上，這實在不是一個太新的話題；但在台灣，類似的VR內容似乎只有前陣子HTC推出的「VIVE Sync」VR虛擬會議服務，但僅局限於商務辦公這一環， MANOVA似乎是台灣第一次接觸到完整的「虛擬社交」世界，從娛樂到消費再到商務、教育 。

XRSPACE強調現有的虛擬社交平台都太卡通、不夠完整，MANOVA則是以「擬真」為主打，只要拍一張照片，系統就會「捏」一個和你很像的分身，要是不滿意還可以客製化調整。 唐子晴攝影

MANOVA由眾多「公共空間」和「私有空間」組成，有廣場、沙灘、電影院、夜店⋯⋯用戶們可以在公共空間中社交互動；也有自己的「虛擬住宅」，甚至設立「教室」和「會議室」，可以在這個虛擬世界中正經地教課、開會，進行一些有實際意義的日常互動。

MANOVA中有許多公共空間，像「聊天室」一樣，讓用戶可以認識新朋友。 XRSPACE

當更多影視夥伴加入，就可以在虛擬世界中跟夥伴一起看更多電影、看節目。 XRSPACE

未來不少教育機構、學校可在上面開課，還可以打造配套的3D虛擬教材。 XRSPACE

XRSPACE也和醫療新創MagicLOHAS合作，未來在MANOVA中可以進行各種運動，包括騎腳車、跑步、登山、跳舞、瑜珈、打坐冥想⋯⋯ XRSPACE

在發布記者會上，周永明請到所有支持、參與過XRSPACE MANOVA的合作夥伴助陣，已經超過了20人。

如今確定的合作廠商，除了最重要的電信代表中華電信外，在「教育」內容上，空中英語教室、三貝德集團、弋果英語都有機會在這虛擬世界中，開設新的課程；在「娛樂」方面，則有GQ、VOGUE、風潮音樂，未來有可能在這世界中開設虛擬時尚秀、演唱會、甚至是頒獎典禮。

XRSPACE平台總經理陶韻智亮出已經合作的名單。 唐子晴攝影

受到疫情衝擊的旅遊業者KLOOK也到場，表示未來VR旅遊勢在必行，旅遊業者可以透過先在虛擬世界中「預先體驗」的全新的方式來攬客；在這世界中還能買房，永慶房屋則是可以提供虛擬線上看房服務。

畢竟，所有要做「平台」的業者都一樣：當生態系夠大、內容夠多，消費者加入後可以使用較多元的服務，而不是零零落落的幾項服務；當加入的消費者越多，生態系夥伴也更願意付出成本，開發這一從未嘗試過的內容。

可以說，在這一場記者會上，各界都看到周永明針對台灣市場，積極整合各方入場的努力。

但是，周永明透露，VR眼鏡綁定社交平台，目前暫定最低售價19,999元起，預計今年第三季上市，價格實在是不怎麼平易近人、幾乎抵過一支iPhone XR。消費者究竟買不買單？業界一片叫好的新服務，在台灣究竟可不可行？令人相當期待。

責任編輯：陳映璇