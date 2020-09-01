在新冠疫情期間使用人數和股價都屢破新高的Zoom公布第二季財報，期銷售業績達6.635億美元，同比增長達４倍，表現亮眼超過市場預期。

在新冠疫情期間使用人數和股價都屢破新高的Zoom，日前公布今年第二季財報，銷售業績達6.635億美元，較去年同期大漲4倍之多，表現亮眼超過市場預期，同時股價今年迄今已累計上漲超過350％，在本周一創下新高。

Zoom在今年第二季的收入為6.635億美元，較去年同期1.458億美元成長約4倍，目前的客戶數為約370,000名，同比增長458％。Zoom財務長凱莉·斯特克伯格（Kelly Steckelberg）表示，新客戶約佔第二季收入增長的81％，她強調並沒有流失任何重要客戶，同時還新增不少新客戶，包括石油公司埃克森美孚及遊戲公司動視暴雪。

Zoom創辦人暨執行長袁征表示，Zoom以強大的執行力持續與世界各地的人們維持聯繫，因而有了第二季收入的優異表現。袁征強調，Zoom對2021財年的收入預期為23.9億美元，但受惠於新冠病毒疫情，全球多地閉關封城和遠端工作的情況增加的緣故，讓Zoom在短期內的安裝率即快速增加。

雖然Zoom在過去數月遭受資安隱私和安全疑慮，但在其持續努力下，仍有顯著的客戶增長，財報重點包括：

營收：銷售額為6.635億美元，超過市場預期的5.005億美元，較去年同期1.458億美元成長約4倍。

客戶數：達370,200個客戶，較去年同期增長約458％。

客戶貢獻：超過10萬美元的客戶約有988個，較去年同期增長約112％。

Newton Advisors的創辦人馬克·牛頓（Mark Newton）表示，Zoom近期的強勁表現顯示Zoom的快速成長，他表示，Zoom在過去的三周已上漲了35％以上，呈現超買的狀態，但Zoom是否有這樣的價值對投資人來說目前並不容易判斷。

責任編輯：蕭閔云