比爾蓋茲形容，收購TikTok可能是一杯誘人毒酒，導致微軟面臨更多問題，並認為政府封殺Facebook的競爭對手沒有任何道理。

距離美國封殺TikTok的9月15日大限只剩下約1個月時間，就在微軟、推特等科技巨頭紛紛加入戰局，企圖從字節跳動手中買下其美國業務時，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）卻形容，TikTok是一杯毒酒（poisoned chalice）。

本週末，比爾蓋茲接受外媒《Wired》採訪，談到微軟企圖在美國封殺TikTok前，收購其美國、澳洲、加拿大及紐西蘭業務的事情時，他坦言這絕不是一件容易的事，未來的變數太多。

比爾蓋茲：想當社群巨頭沒這麼簡單

比爾蓋茲形容，收購TikTok是一杯看似誘人，實則可能存在無窮禍端的毒酒，聲稱要在社群媒體領域做大並不是一件容易的事，可能面臨著諸多問題。言下之意代表，目前外界審視Facebook、Twitter等社群巨頭的各項問題，未來都有可能落在微軟身上。

他舉了一個例子：資訊傳輸的加密就是一道難題。在疫情下爆紅的視訊軟體Zoom才殷鑑不遠，一度爆出點對點加密不確實的疏漏，受到各方用戶詬病。

比爾蓋茲形容收購TikTok可能是一杯誘人「毒酒」，為微軟招致更多麻煩與禍端。 Shutterstock

雖然以如此嚴厲的措辭形容收購TikTok的不確定性，比爾蓋茲面對是否反對微軟收購TikTok的問題時卻不置可否，僅透露他認為社群平台的戰局裡，多了一位競爭者（TikTok）或許是件好事，他不懂為何川普要把這唯一的競爭者拔除。

7月底舉辦的聽證會上，包含Facebook在內的4大科技巨頭才針對壟斷市場的疑慮接受國會議員們質詢，其中Facebook收購Instagram消除競爭也被重新提出來審視。

然而現在美國政府卻主動替Facebook解決了競爭對手。面對TikTok強勢襲來的威脅，Facebook近年來接連推出類似的短影音服務Lasso及Reels，期望能與之抗衡。

比爾蓋茲也對川普所說的收購收益必須「部份繳回國庫」感到困惑，強制要求TikTok出售美國業務已經很奇怪了，還得給付給美國政府大筆費用更是怪上加怪，但無論如何，只要微軟打算收購TikTok的國際業務，就必須面對以上所有難題。

想藉收購TikTok成重返消費者身邊，比爾蓋茲相信微軟能解決資安疑慮

縱然比爾蓋茲聲稱，TikTok是一杯充滿不確定性的毒酒，過去接受《彭博社》採訪時，他認為倘若微軟收購TikTok的美國業務，能夠很好解決川普疑慮的數據外洩與資安問題。

「我們在中國有投資，且包含中國在世界各地都有工程師。」比爾蓋茲表示，「微軟非常注重資料安全，不會進行任何疑慮，或者被認為有疑慮的事情。」

對於TikTok促進競爭的態度則如出一轍，比爾蓋茲認為TikTok透過創新創造競爭是一件非常好的事，「當你在尋求新事物時，卻阻止創新出現是非常沒有道理的。」

比爾蓋茲認為，TikTok的出現活絡了社群媒體市場，政府沒道理替Facebook消除競爭對手。 unsplash

微軟計畫收購TikTok美國業務的理由，一般被認為是希望能夠獲得龐大的用戶數據，與其他業務發揮綜效，並且重新建立聯繫年輕人的管道。自從邁入21世紀以來，微軟錯過了行動浪潮，業務也開始以企業為重心，這科技巨頭並不希望因此失去與消費者的連結，買下TikTok成為它快速重返消費者市場的一個關鍵機會。

但事情可能不會完全如微軟的意，本週推特也傳出正與字節跳動協商收購TikTok美國業務，隨著時間逼近期限，參與收購競爭者也可能再次增加。且TikTok並不打算坐以待斃，日前有風聲指出，他們計畫在本週二（11）向美國政府提起行政訴訟，試圖撤回川普封殺TikTok的行政命令。

資料來源：The Verge、Wired、GeekWire

責任編輯：錢玉紘