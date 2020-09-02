5G網路的高速、低延遲特性，不但可提升既有產品與服務體驗，更激發許多創新與突破，實現過往諸多「不可能」。

歐美、韓國、中國……隨著5G在世界各地先後落地，圍繞日常生活的應用持續湧現，從線上K歌App、即連即玩的雲端串流遊戲，到橫跨1萬公里、分處三地的歌手同台表演，為消費者帶來新的感官享受。

英國／賽事立體轉播計畫：拳擊手在客廳桌上打起來！

英國電信（BT）應用研究部門在2020年8月啟動一項稱為5G Edge-XR的計畫，結合AR與VR技術，強化民眾觀看體育賽事轉播的體驗。

在該計畫的想像中，拳擊比賽現場可轉化為立體投影，與即時評論一同投射在家裡的桌子上，觀眾可從各個角度觀看賽事，享有更具臨場感的觀賽體驗。

5G Edge-XR結合AR與VR技術，讓拳擊比賽現場可轉化為立體投影，與即時評論一同投射在家裡的桌子上。 英國電信

BT應用研究部門執行董事提姆．威特利（Tim Whitley）表示，5G Edge-XR結合了雲端運算與5G網路技術，可望消除串流時的延遲，也一併解決VR頭盔使用者頭暈的問題，支援不間斷的即時影音服務。

目前，5G Edge-XR已獲得英國政府150萬英鎊（約新台幣5,793萬元）的援助，除了體育賽事轉播之外，還計畫用在舞蹈教室裡，利用VR技術將教師串流到課堂上，降低學童修習藝術的門檻。

韓國／多視角實況直播，以賽車手視角體驗飆速

三星攜手韓國最大電信業者SK電信，在2019年8月在「韓國國際賽車場」賽道，成功驗證了賽車在高速行駛地當下，利用5G網路即時串流的可行性，並更有效率、安全地為賽車粉絲提升觀看體驗。

在這場測試之中，當賽車手以時速130英哩（210公里）狂飆，依舊能穩定下載、上傳影像並切換賽道上的基地台，下載速度高達1Gbps。

Samsung

透過安裝在賽車內的鏡頭，不僅可以多視角直播賽況，更能讓觀眾從駕駛員的視角，再結合AR、VR或360度影像，創造猶如置身急馳賽車上的感官刺激。

SK電信技術長朴鎮孝（Park Jin-hyo）表示，5G商業服務的意義不只是更快的網路，更是顛覆數位生態的重要引擎，以實現過去僅存在想像中、進化與創新的商業模式。

韓國／K歌App評價你的唱功，還能多人線上大合唱

到卡拉OK引吭高歌，一直是韓國人的國民娛樂。因應5G時代的來臨，韓國KT電信在2019年5月，推出了基於5G的K歌App「Sing Stealer」。

用戶只要下載App，就能邀請好友（最多同時4人）線上開唱，還可以錄下自己的歌聲，由App提供的即時語音分析技術，評價自己的唱功，也能將成果分享給他人。除了可以多人合唱，Sing-Stealer也支持個人錄音、修改歌曲等功能。

韓國KT電信

在4G環境下，聲音經由麥克風再輸出到喇叭或耳機，會有一定時間上的延遲，造成伴奏無法對上歌詞；碰上多人合唱，等待的時間還會更長。

「結合5G與超低延遲人聲技術，我們創造出世上第一款基於5G的多人即時卡拉OK服務。」KT電信表示。

全球／手機就能玩3A大作，你真的不必為流暢度爆炸了

雲端串流遊戲向來是5G應用焦點。Google在2019年推出的Stadia服務，讓玩家不必擁有高規格硬體設備，只需手機或筆電，即可暢玩3A級（指高製作、高行銷成本）大作，卻因為遊戲過程耗費大量網路流量，推出以來一直限於Wi-Fi及固網。

Google

然而，即使是在Wi-Fi環境下，雲端串流遊戲的流暢度也總是差強人意，難以完全避免網路不穩定導致畫質下降，甚至遊戲延遲的情況。對於射擊、動作等重視反應與操作的遊戲而言，玩家對順暢度的要求更高，一時的延遲很可能就導致玩家敗北，大大影響遊戲體驗。

2020年7月底，Google宣布一項新的雲端串流遊戲測試，開放玩家利用5G網路在手機、平板等移動設備上玩遊戲，可望在保證畫質的前提下，維持低延遲，帶給玩家更優質、無縫的遊玩體驗。

日本／跨越3國的同框表演，「距離根本不存在」

日本電信商NTT DOCOMO與女子音樂團體Perfume合作，利用其研發的「Kirari!」技術，在2017年11月以5G網路完成了一場橫跨1萬公里的科技演唱會：FUTURE EXPERIMENT VOL.1 打破距離吧。

演出當下，Perfume的3位成員分別位在紐約、倫敦及東京三地，5G技術消弭了她們之間的距離、影像與音軌的時間差，並在向全世界直播地過程中，即時合成毫無破綻的數位特效，精準地讓她們的表演在同一個螢幕上呈現。

NTT DOCOMO

Perfume成員西脇綾香表示，「倫敦、紐約及東京雖然相距1萬公里，我們卻能共同體驗這重要的一刻，就好像距離根本不存在一樣。」

這項應用揭示了娛樂表演未來新的可能性，NTT DOCOMO預計最快在2020年內正式推出該服務。

責任編輯：張庭銉、林美欣